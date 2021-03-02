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Boşanma Aşamasındaki Eşini Kaçırıp Taciz Etti

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Girne’de meydana gelen şiddet tehditi, zorla insan kaçırma ve Cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Hasar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Boşanma Aşamasındaki Eşini Kaçırıp Taciz Etti

Girne’de meydana gelen şiddet tehditi, zorla insan kaçırma ve Cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Hasar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat 1 Mart 2021 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Girne'de zanlı Ömer HASAR boşanma aşamasında olduğu eși S.H’yi telefoniyen arayarak kendisine oturma izni çıkartacağı ve bulunduğu yere konuşmak için gelmesini, gelmediği takdirde kalmakta olduğu eve gidip yıkacağını her şeyi göze aldığını söyleyip Şiddet Tehdidinde bulınduğunu söyledi. Polis olayın akabinde müşteki S.H’nin Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan Türk Ocağı Otoparkına gelmesini sağlayıp adı edileni rızası olmaksızın kullanımında bulunan EV 406 plakalı aracına kolundan tutup zorla bindirip yüzüne birkaç kez tokat atarak darp ettikten sonra ilk etapta Girne'de Akasya sokak üzerindeki apartmanların arka kısmındaki otoparka götürüp akabinde adı edileni yine zorla Boğaz Piknik alanına götürdükten sonra araç içerisinde müştekinin giymekte olduğu kot pantolonunun fermuarını ve düğmesini açıp “ben senin kocanım sen beni istiyorsun ben de seni istiyorum” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis ancak zanlının müştekinin rızası olmadığından dolayı herhangi bir eylemde bulunmadığını ve müşteki bırakarak olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis memuru Kesat yapılan şikâyet üzerine zanlı Ömer Hasar’ın tutuklandığını ve ifadesinin temin edildiğini ancak suçunu kabul etmediğini mahkemeye aktardı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 100 bin TL değerinde şahsi kefalet imzalayıp, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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