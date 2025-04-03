Boykot çağrıları: 16 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada boykot çağrısı yapanlara yönelik "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKA Haber Ajansı, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden 11'inin gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirtti. Gözaltına alınanların, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor.

Oyuncular Sendikası gözaltı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

ANKA'ya konuşan Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, sürece ilişkin, "Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında soruşturma açılan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızın hukuki sürecini yakından takip ediyoruz. Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Boykot çağrısına soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, iktidara yakın medya gruplarına ve bunlarla bağlantılı şirketlere yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin bu boykotun kapsamını genişleterek 2 Nisan'da alışveriş yapmama çağrısına, CHP'den de destek gelmişti.

Bunun üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak "Nefret ve Ayrımcılık" ile "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.