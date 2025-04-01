Boykot çağrıları karşılık buldu, müzisyen Ane Brun konser iptalini resmen duyurdu: Şu an doğru zaman değil, yanınızdayım

Türkiye'de konser vereceği duyurulan ancak daha sonra dünyaca ünlü müzisyenlerin Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için sosyal medyada yapılan "boykot" çağrısı üzerine konseri "gözden geçireceğini" söyleyen Ane Brun, sosyal medya paylaşımında bu ekim ayında "İstanbul'da çalmamaya karar verdiğini" açıkladı.

Brun, X hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti: "Bu Ekim ayında İstanbul'da çalmamaya karar verdim. Sizin için çalmayı çok istiyordum ama ne yazık ki şu an doğru zaman değil. En kısa zamanda sizin için çalmayı hayal ediyorum. Sizin yanınızdayım. Barış ve sevgiyle,"