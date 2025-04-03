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Boykot çağrısına destek veren ünlü isimlere abluka: Dizilerden çıkarıldılar, gözaltına alındılar, X hesapları kapatıldı

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Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç dizi projelerinden çıkarıldı, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları erişime engellendi. 
Boykot çağrısına destek veren ünlü isimlere abluka: Dizilerden çıkarıldılar, gözaltına alındılar, X hesapları kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma devam ederken, boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı, Aybüke PusatBoran Kuzum ve Furkan Andıç dizi projelerinden çıkarıldı, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları erişime engellendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu protesto gösterilerinin ardından üniversite öğrencilerinin, 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı geniş kesimlerde yankı buldu, sanatçılardan siyasetçilere kadar birçok isim çağrıya destek verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykot çağrısı paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Dün (2 Nisan) gerçekleşen boykotun ardından ise boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin, diğer 5 kişiyle ilgili arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, soruşturma kapsamında, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. 

Boykot çağrısına destek veren isimlerden biri de TRT'de yayınlanan Teşkilat adlı dizide oynayan oyuncu Aybüke Pusat oldu. Pusat'ın boykota destek paylaşımının ardından, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Pusat'a destek veren senarist Ali Aydın'ın Mevlana'yı konu edinen "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi de TRT'nin dijital platformu Tabii'den kaldırıldı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Baysal’ın başrolünü oynayacağı TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala, oyuncu Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi. Boran Kuzum, yaptığı paylaşımlarla son dönemde yaşananlara karşı duruşunu göstermiş ve gençlerin yanında yer almıştı. Kuzum, Aybüke Pusat’a da Canım, güzel insan notuyla yaptığı paylaşımla “yanındayım” mesajını vermişti.

TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç'ın da Aybüke Pusat’la ilgili paylaşımının ardından kadrodan çıkarıldığı öğrenilirken, son olarak boykot çağrılarına destek olan bazı ünlü isimlerin sosyal medya hesapları da erişime engellendi. Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı. 

Cem Küçük sanatçıları hedef almıştı

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, 2 Nisan'daki "tüketim boykotuna" çağrı yapan sanatçıları hedef alarak, “Devletin kanalında devleti çökertmeye çalışırsan bunun bazı bedelleri olur” dedi. Küçük, akşam saatlerinde katıldığı programda ise boykot yapanlar hakkında soruşturma başlatılmasına değinerek sanatçıların ifadeye çağrılacağını öne sürdü. Küçük, "Yarın büyük gün; boykot çağrısı yapanlar ifadeye çağrılacak. Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat, boykot çağrısı üzerine çağırılacak isimler arasında" dedi. Küçük'le aynı programa konuk olan avukat Selahattin Par ve gazeteci Barış Yarkadaş ise, "Nereden biliyorsun, öyle şey mi olur? Bir suç yok ki ortada. Bu hedef gösterme!" diyerek Küçük'e tepki gösterdi.

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