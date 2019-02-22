Böyle Kamu Reformu Olamaz !

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) olarak sözde değil özde “Emek En Yüce Değerdir” sözünün arkasında ve savunucusuyuz.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) olarak sözde değil özde “Emek En Yüce Değerdir” sözünün arkasında ve savunucusuyuz. Dünyada her şey insanlar için yapılmaktadır.Ancak, görünen odur ki, bu kamu Reformu ile yapılmak istenen çalışanların kazanılmış haklarını budamaktan başka bir şey değildir. Yıllarca verilen mücadeleler neticesinde çalışanların kazandığı hakları ,kaldırmak veya kısıtlamak asla kabul edilemez.

Koltuklarda oturanlar kendilerine ne zaman bakar ve görürse o zaman belki sağlıklı bir “Reform” yapabiliriz.

Kıbrıs Türk kamu Emekçileri Sendikası olarak bu şekilde yapılmak istenen kamu reformununa karşı olduğumuzu vurgular, yapılacak mücadelede en ön saflarda yer alacağımızı belirtiriz.