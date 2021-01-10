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BREXİT İngiltere’de Eğitime Başlamayı Düşünenleri Ve Eğitimi Devam Edenleri Nasıl Etkileyecek?

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Brexit, yani İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, bu ülkede üniversite eğitimi gören ve görmeyi planlayan öğrencilerin hayatında neleri değiştirecek?
BREXİT İngiltere’de Eğitime Başlamayı Düşünenleri Ve Eğitimi Devam Edenleri Nasıl Etkileyecek?

Brexit, yani İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, bu ülkede üniversite eğitimi gören ve görmeyi planlayan öğrencilerin hayatında neleri değiştirecek?

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, pek çok öğrenciyi ilgilendiren sorulara yanıt verdi.

KAZANILMIŞ HAKLAR DEVAM EDECEK

Harper, halihazırda öğrenci statüsünde olan gençlerin uygulamalarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Harper, “Kıbrıslı Türk öğrencilerin kazanılmış hakları yani eğitim kredileri devam edecektir” dedi.

“ONLİNE EĞİTİME GEÇİLMESİ NEDENİYLE İNDİRİM İMKANI OLABİLİR”

Harper, online eğitime geçilmesi, öğrencilerin kütüphane ve sosyal-kültürel imkanları kullanmamalarından dolayı bu yılki okul ücretinde bir farklılık olup olmayacağına da değindi.  Metin Harper, online eğitimden dolayı kullanılmayan faaliyetlerden nedeniyle indirim yapılması talebinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Harper öğrencilerin, “ https://petition.parliament.uk/archived/petitions/182953 “ linkinden £9250 civarında olan paranın £3000  düşürülmesi şeklindeki kampanyaya katılarak bu konuda seslerinin duyurulmasına katkı koyabileceğini ifade etti.

Metin Harper, İngiltere Eğitim Bakanlığı’na kendilerinin de bir mektup yazarak, öğrencilerin online eğitimden dolayı kalmadıkları ancak ödedikleri  yurt ücretleri ve ev kiraları ile ilgili olarak ekonomik haksızlığın yaşandığına dikkat çekildiğini vurguladı. 

YENİ ÖĞRENCİLER DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE DAHA FAZLA YÖNELEBİLİR

Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere Milli Eğitim Bakanı’na iletilmek üzere de bir mektup yazdıklarını ve Brexit sonrası yeni öğrencilerin eğitim kredilerinden faydalanamayacak olmaları nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyete dikkat çektiklerini belirtti. 

Brexit’in hayat geçmesinin ardından İngiltere’deki üniversitelerin de kendi başlarının çaresine bakacak şekilde burslar veya okul ücretlerinde indirimler yapmaya başladığına değinen Harper, “Yeni öğrencilerimizin gitmek istedikleri üniversitelerin web sitelerine bakarak okulların ücretleri hakkında güncel bilgi almalarını tavsiye ediyoruz” dedi. 

Harper, yeni dönemde Hollanda, İrlanda, Malta, İtalya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine bir yönlenme olacağını düşündüklerini, İngiltere’deki bazı üniversitelerinse diğer AB ülkelerinde yeni kampüsler açtıklarını da ifade etti.

YERLEŞİM İZNİ VE VİZE

Öğrencileri defalarca yerleşim izni hakkında formlarını doldurarak onaylarını almaları konusunda uyardıklarını ifade eden Harper, başvurulara çok yüksek oranda onayların geldiğinin görüldüğünü belirtti.  Harper, “Ülkemizden çıkarken havayolları şirketleri bu onayları görüyor. İngiltere’ye girişte ise muhaceret işleminde kaydı olan sıkıntı yaşamıyor, eskisi gibi giriş yapıyor” şeklinde konuştu.

Harper, İngiltere'ye turist olarak (3 ay) gitmek için herhangi bir sıkıntı bulunmadığına ve AB pasaportu için vize ihtiyacına gereksinim olmadığına da dikkat çekti. Harper, çalışmak için gitmek isteyen Avrupa Birliği vatandaşlarına ise vize şartı bulunduğunu kaydetti.

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