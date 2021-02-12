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Brexit sonrası Amsterdam Londra'yı geçerek Avrupa'nın en büyük finans merkezi haline geldi

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Amsterdam, İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından kıtanın en büyük hisse senedi ticareti ve finans merkezi olan Londra'yı yerinden etti
Brexit sonrası Amsterdam Londra'yı geçerek Avrupa'nın en büyük finans merkezi haline geldi

Amsterdam, İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından kıtanın en büyük hisse senedi ticareti ve finans merkezi olan Londra'yı yerinden etti. Londra'da yapılan işlemlerin bir kısmını kendisine çeken Amsterdam zirveye yükselerek Avrupa'nın yeni finans merkezi haline geldi.

Perşembe günü her iki şehirde de operasyonları olan Cboe Exchange tarafından yayınlanan verilere göre Hollanda borsasında bir günde 9,2 milyar euroluk sermaye hareketi oldu. Aynı gün bu rakam Londra'da 8,6 miyar euro olarak gerçekleşti.

Henüz Brexit'in hayata geçirilmemiş olduğu 2020 yılı boyunca Londra'da günlük ortalama 17,5 milyar euroluk işlem hacmi gerçekleşiyordu. Onu 5,9 milyar euro ile ikinci sırada Frankfurt takip etti. Amsterdam ise ortalama 2,6 milyar euro ile 6. sıradaydı.

Dünyanın en köklü borsasının bir kez daha yıldızı parladı

Brexit'in 1 Ocak 2021'de resmen hayata geçmesinin ardından birkaç gün içerisinde günlük ortalama 6 milyar euroluk işlem hacminin Londra'dan AB'nin çeşitli başkentlerine kaydığı belirtiliyor.

Dünyanın en eski borsası ünvanını taşıyan Amsterdam finans piyasaları da bundan en yüksek payı kapan yer oldu.

Londra uyarmıştı

Başta Londra Belediye Başkanı olmak üzere şehrin yetkilileri ve Londra iş dünyası AB tek pazarından çıkmanın sonuçları konusunda hükümeti defalarca uyardı. Nitekim Brexit öncesi finansal işlemlerden elde edilen gelirler tüm ülkede toplanan vergi gelirlerinin yüzde 10'una tekabül ediyordu.

AB finansla piyasalar izleme kuruluşu olan ESMA'dan yapılan değerlendirmeye göre Londra'dan AB'ye doğru yaşanan hacimsel kayma kalıcı.

Swap piyasasında da önemli değişimler yaşandı

Dünyanın en büyük swap işlemlerinin yapıldığı yer olarak ün kazanmış olan Londra artık New York ve AB merkezli finans şehirlerini veya birkaçının eriştiği toplamı yakalamasının zor olduğu düşünülüyor.

IHS Markit'in analizlerine göre Amsterdam ve Paris'te swap işlemlerinin biraz daha uygun hale gelmesiyle Temmuz 2020 'den bu yana yüzde 10'luk artışlar kaydedildi. Bu sırada Londra'nın pastadaki payı yüzde 40'ın biraz altından yüzde 10'un biraz üstüne kadar düştü. ABD'deki platformlar ise doğan boşlukta hacimlerini iki katına çıkararak toplam euro swap piyasasında paylarını yüzde 20'ye ulaştırdılar.

Brüksel Londra'ya hemen denklik tanımak istemiyor

Brüksel henüz Londra'ya euro swapları için denklik tanımış değil çünkü İngiltere'nin AB kurallarından sapıp sapmayacağı bilinmiyor. Bu nedenle zamana yayılan kademeli bir denklik verilmesi planlanıyor. Başbakan Boris Johnson yaptığı açıklamalarda gerekli denkliğin oluşması için tüm bürokratik işlemleri yaptıklarını belirtmiş ve "piyasaları parçalara ayırmanın kimsenin yararına olmayacağını" söylemişti.

AB finans alanındaki yetkilisi Mairead McGuinness ise denklik meselesinin birlik içerisinde tartışılmaya devam ettiğini kaydetti. Brüksel euro ağırlıklı işlemlerin Londra'dan AB kaymasını istiyor ki bu şekilde finans piyasalarını denetleme konusunda fazla sıkıntı yaşanmasın.

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