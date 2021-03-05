  • BIST 1.542
  • Altın 411,372
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Covid-19 salgınıyla ilgili halktan ‘sızlanmayı bırakmalarını’ istedi

» »
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Covid-19 salgınıyla ilgili halktan ‘sızlanmayı bırakmalarını’ istedi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Covid-19 salgınıyla ilgili halktan ‘sızlanmayı bırakmalarını’ istedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede ‘corona’ kaynaklı can kaybı 260 bini geçerken, salgınla ilgili halkın ‘sızlanmayı bırakması’ gerektiğini söyledi. 

The Guardian’ın aktardığına göre yaklaşık dokuz bin kişinin ‘corona’dan hayatını kaybettiği Goiás eyaletinde katıldığı bir organizasyonda konuşan Bolsonaro, “Tüm bu yaygara ve sızlanmayı bırakın. Daha ne kadar ağlamaya devam edeceksiniz” dedi.

Bolsonaro’nun, bu ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendirilen yorumları birçok çevreden tepki çekti.

Solcu muhalif lider Ciro Gomes, Twitter üzerinden “Bu yozlaşmışı azledin ve hapse atın” yazarak Bolsonaro’yu ‘Brezilya’nın mezar kazıcısı’ olarak nitelendirdi.

Besteci Zeca Baleiro ise şunları kaydetti: “Brezilya halkının salgının başlangıcından bu yana karşılaştığı en kritik, acı verici ve yürek burkan anında ‘sızlanmayı ve telaşlanmayı bırakın’ diyen bir başkan, sadece beceriksiz bir politikacı, kötü bir adam ya da bir moron değil aynı zamanda tedavi edilemez bir sosyopattır.”

Brezilya’daki Covid-19 salgını geçen Şubat ayında başladığından beri Bolsonaro, ‘küçük bir grip’ olarak nitelendirdiği hastalık hakkında bariz şekilde yanlış beyanlarda bulundu.

Bolsonaro geçen yıl 10 Aralık’ta, Brezilya’nın salgında ‘son noktaya’ ulaşarak tüm diğer ülkelerden daha iyi performans gösterdiğini iddia etmişti.

O zamandan bu yana 82 binden fazla Brezilyalı hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski ABD Başkanı Trump'tan 2024 Başkan Adaylığına Yeşil Işık01 Mart 2021 Pazartesi 11:09
  • Haiti'de Hapishaneden Kaçma Girişiminde 6'sı Mahkum 25 Kişi Öldü27 Şubat 2021 Cumartesi 22:30
  • ABD'den Eski Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri'ye "Kaşıkçı" Yaptırımı27 Şubat 2021 Cumartesi 20:30
  • ABD'nin Georgia Eyaletinde Uçak Kazasında 3 Kişi Öldü27 Şubat 2021 Cumartesi 19:30
  • ABD, Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporunu yayımladı: Operasyon Bin Selman'ın onayıyla yapıldı26 Şubat 2021 Cuma 22:18
  • Anket: ABD'lilerin yüzde 38'i yeniden 'özgürce seyahat edebilmek' için seksten vazgeçmeye hazır25 Şubat 2021 Perşembe 22:20
  • ABD'li İlaç Firmaları, Mart Sonuna Kadar 240 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Üretecek25 Şubat 2021 Perşembe 12:20
  • ABD’de Covid-19’dan ölenlerin sayısı 502 bin 698’e yükseldi24 Şubat 2021 Çarşamba 19:22
  • ABD Polisinin, Tutuklarken 5 Dakika Boynuna Baskı Uyguladığı Adam Hayatını Kaybetti24 Şubat 2021 Çarşamba 12:45
  • Ekvador'da Hapishanelerde İsyan Çıktı: 50 Ölü24 Şubat 2021 Çarşamba 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti