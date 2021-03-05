Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Covid-19 salgınıyla ilgili halktan ‘sızlanmayı bırakmalarını’ istedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede ‘corona’ kaynaklı can kaybı 260 bini geçerken, salgınla ilgili halkın ‘sızlanmayı bırakması’ gerektiğini söyledi.

The Guardian’ın aktardığına göre yaklaşık dokuz bin kişinin ‘corona’dan hayatını kaybettiği Goiás eyaletinde katıldığı bir organizasyonda konuşan Bolsonaro, “Tüm bu yaygara ve sızlanmayı bırakın. Daha ne kadar ağlamaya devam edeceksiniz” dedi.

Bolsonaro’nun, bu ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendirilen yorumları birçok çevreden tepki çekti.

Solcu muhalif lider Ciro Gomes, Twitter üzerinden “Bu yozlaşmışı azledin ve hapse atın” yazarak Bolsonaro’yu ‘Brezilya’nın mezar kazıcısı’ olarak nitelendirdi.

Besteci Zeca Baleiro ise şunları kaydetti: “Brezilya halkının salgının başlangıcından bu yana karşılaştığı en kritik, acı verici ve yürek burkan anında ‘sızlanmayı ve telaşlanmayı bırakın’ diyen bir başkan, sadece beceriksiz bir politikacı, kötü bir adam ya da bir moron değil aynı zamanda tedavi edilemez bir sosyopattır.”

Brezilya’daki Covid-19 salgını geçen Şubat ayında başladığından beri Bolsonaro, ‘küçük bir grip’ olarak nitelendirdiği hastalık hakkında bariz şekilde yanlış beyanlarda bulundu.

Bolsonaro geçen yıl 10 Aralık’ta, Brezilya’nın salgında ‘son noktaya’ ulaşarak tüm diğer ülkelerden daha iyi performans gösterdiğini iddia etmişti.

O zamandan bu yana 82 binden fazla Brezilyalı hayatını kaybetti.