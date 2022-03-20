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Brezilya’dan Telegram’a Yasak: Google Ve Apple’ın Uygulamayı Kaldırması İstendi

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Brezilya Yüksek Mahkemesi, Telegram'ı ülkede yasakladı ve Brezilya'nın telekom düzenleyicisi Anatel'in, askıya alma işlemini 24 saat içinde uygulamasını emretti.
Brezilya’dan Telegram’a Yasak: Google Ve Apple’ın Uygulamayı Kaldırması İstendi

Brezilya’da Telegram; Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların sahte haberlere karşı daha katı önlemler uygulamaya başlamasının ardından aşırı sağcı Başkan Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin tercih ettiği bir platform haline geldi. Ancak Bolsonaro ve müttefikleri hakkında dezenformasyon yaymakla ilgili soruşturmayı denetleyen Yargıç Alexandre de Moraes, internet sağlayıcılarına ve telefon operatörlerine, ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde insanların Telegram’a erişimini engellemelerini emretti.

UYGULAMA MAĞAZALARINDAN DA KALDIRILACAK, VPN İLE KULLANMAK DA YASAK

Yargıtay, ayrıca Google ve Apple’a mesajlaşma hizmetini uygulama mağazalarından da kaldırmalarını emretti. Karara tüm şirketlerin beş gün içinde uymaları istenirken, uyulmaması halinde de günde 20 bin dolar para cezasına çarptırılacakları belirtildi. Ayrıca, Telegram engellendikten sonra uygulamaya erişmek için VPN kullanan kişilerin de 20 bin dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Bolsonaro, kararı kabul edilemez olarak niteledi.

Bolsonaro, kararı kabul edilemez olarak niteledi. Bolsonaro tarafından atanan Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres de Moraes’in kararını eleştirirken milyonlarca Brezilyalının da bu karardan zarar göreceğini söyledi.

Telegram CEO’su Pavel Durov ise şirketinin mahkemenin e-postalarını kaçırdığını ve durumu düzeltmek için yasağın ertelenmesini istediğini söyledi. Durov, Brezilya’ya bir temsilci atama ve şirketin ülkedeki acil sorunlara daha hızlı yanıt vermesini sağlayacak bir yapı oluşturma sözü de verdi: “Brezilya Yüksek Mahkemesi’nden ihmalimiz için özür dilerim. Kesinlikle daha iyi bir iş yapabilirdik.”

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