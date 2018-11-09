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Britanya Başbakanı'nın konvoyunda kaza

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Theresa May'in yanında Belçikalı mevkidaşı Charles Michel da vardı
Britanya Başbakanı'nın konvoyunda kaza

Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in konvoyunda bir kaza yaşandı. Kazada iki motosikletli polis memurunun yaralandığı kaydedilirken, başbakanların ise herhangi bir zarar görmediği belirtildi. 

İkinci Dünya Savaşının bitişinin 100. yıl dönümü törenlerine katılmak için Brüksel’de bulunan May ile Belçikalı mevkidaşı Charles Michel’in de bulunduğu konvoya bir araç daldı. Kazada iki motosikletli polis memuru yere düştü.

De Standaard, Belçika Başbakanı’nın aracın konvoya girmesinin ardından motosikletlerinden düşen polis memurlarının sağlık durumunu kontrol etmek için kendi aracını durdurduğunu aktardı.

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