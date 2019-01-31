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BRT WEB ve Radyo Haber Merkezi’nden Dizdarlı’ya teşekkür

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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı bugün emekli oluyor….
BRT WEB ve Radyo Haber Merkezi’nden Dizdarlı’ya teşekkür

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı bugün emekli oluyor….

37 yıllık hekimlik hayatına bugün nokta koyacak olan Dizdarlı, 3 yıldan bu yana Başhekimlik görevi yapıyor.Bugün öğleden sonra yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Dizdarlı’nın yerine Dr. Adil Özyılkan gelecek.

BRT WEB ve Radyo Haber Merkezi ekibi bugün emekli olacak olan Dr.Bülent Dizdarlı’yı ziyaret ederek, BRT’ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti..

Dizdarlı, görev süresi içerisinde BRT’nin sağlık alanındaki doğru haberlerin kamuoyuna iletilmesinde büyük bir görev üstlendiğini söyleyerek teşekkür etti.

Görev süresi boyunca BRT ile iyi bir diyalog geliştirildiğini ve anında haberleşme ağı oluştuğunu anlatan Dizdarlı, “ Gözüm arkada kalmayacak. Benden sonra gelecek olan ekip arkadaşlarım da basın ile kurulan iletişimi koruyacak. Basının bizim yanımızda olması çok önemli. Birlikte çalışırsak ancak başarılı oluruz. Bilgilerin kamuoyuna doğru ve hızlı aktarılması bizim için çok önemli” dedi.

BRT WEB Sorumlusu Selda İçer de yaptığı konuşmada, Dr.Bülent Dizdarlı’nın göreve geldikten sonra basınla iyi bir iletişim kurarak Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki gelişmelerle ilgili anında bilgilendirme yapma geleneği başlattığını anımsattı.

İçer, Dr.Dizdarlı’nın BRT’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, göreve başlayacak yeni Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve ekibi ile de aynı iletişimin devam etmesi arzusunu dile getirdi.

Yeni Başhekim Dr. Adil Özyılkan da, kendilerinin de basın ile her zaman beraber yol yürüyeceklerini dile getirdi.

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