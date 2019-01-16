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BTHK: Limit değerinin üzerinde ölçüm değerine rastlanmadı

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2018 Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçüm sonuçları Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıda kurumun web sayfasının tanıtımı da yapıldı.
BTHK: Limit değerinin üzerinde ölçüm değerine rastlanmadı

2018 Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçüm sonuçları Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıda kurumun web sayfasının tanıtımı da yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, kurumun web sayfası üzerinden alan ölçümlerin ve taşınabilir ölçüm cihazları ile anlık olarak belli bölgelerde yapılan ölçümlerin 7/24 halkın bilgisine sunulduğunu söyledi.

İngiltere de dahil başka ülkelerde bu denli detaylı ölçüm yapılmadığını kaydeden Bürüncük, KKTC’de ölçülmemiş sokak kalmadığını söyledi…

Bürüncük, Temmuz ve Aralık 2018 arasında yapılan ölçümlerde standartlara aykırı herhangi bir tesbit olmadığını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise gelişen teknolojinin bir getirisi olarak elektromanyetik alan konusunda soru işaretleri oluştuğunu kaydetti, kurumun çalışmalarının, tüm kaygıların önüne geçilebilmesi ve vatandaşın doğru bilgiye anlık ulaşabilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından bilgi teknolojileri ve haberleşme kurumu Teknik uzman Mehmet Cezar tarafından yapılan sunum ile ölçüm sonuçları açıkladı…

Cezar, BTHK’nun, elektromanyetik alanların insan sağlığna etkileri konusunda dünyanın bir çok ülkesinde de kabul gören standart ve sınır değerlerini belirleyen Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu’nun (ICNIRP) belirlediği sınır değerlerini referans aldığını söyledi.

“Kurumumuz ihtiyati tedbir olarak, tek cihaz için Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu tarafından belirlenen limit değerinin dörtte birini aşmayacağı kararını almıştır” diyen Cezar, limit değerleri ve ölçüm yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Selvilitepe ve Kantara emisyon noktaları ve altı ilçede altı ay süre ile yapılan ölçümlerde 28 V/m’nin (volt bölü metre) üst limit kabul edildiğini kaydeden Cezar, ölçümlerde İskele’de 5.29, Gazimağusa’da 3.32, Güzelyurt’ta 2.64, Girne’de 3.47 Lefkoşa’da 3.36 Lefke’de ise 6.06 olduğunun tesbit edildiğini söyledi.

Vatandaşlar istedikleri bölgelerin ölçüm sonuçlarına www.bthk.org adresinden ulaşabilecek.

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