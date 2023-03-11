Bu coğrafyada size istifa bile layık değildir!

GENÇLERİN SORULARINDAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?

Sn. Tatar soru soran lise öğrencilerine “onun bunun lafıyla hareket etme” diyerek aba altından sopa göstererek “itiraz ederseniz sonunuz kötü olur” demeye getiriyor. Kendilerini medeni bir şekilde ifade eden gençlere “öğrencilere yakışmıyor” diye çıkışarak aslında “düşünmeyin ve fikrinizi söylemeyin” diyor.

OKULLARIN RİSK SIRALAMA RAPORU NEDEN AÇIKLAMIYORSUNUZ?

Diğer yandan, 2010 yılından beri 3 dönem Eğitim Bakanlığı ve 20 yıldır milletvekilliği yapan Nazım Çavuşoğlu 10 gün önce okulların yeniden yapılması konusunda sorumlu olduğunu hatırlıyor. Kendisine teslim edilen okulların risk sıralama raporu hala açıklamıyor.

ÖĞRENCİLERİMİZE NEDEN ÇADIRA LAYIK GÖRÜYORSUNUZ?

Öğretmen sendikaları on yıllardır eylem, grev ve basın açıklamalarıyla okulların gerçek durumunu ortaya koyarken, daha birkaç ay önce öğretmenlere ve sendikalara saldırarak “fotoğraflar servis ederek manşet olmak yerine, eğitime ve çocuklara sahip çıkarak manşet olsunlar” dediğinizi unutmadık. Okul aile birliklerinin okulları boykot etme kararı sonrasında günler sonra bulunan çözüm “çadırda eğitim” verilmesi oluyor. Konteyner ve prefabrik sınıf bile öğrencilere layık görülmüyor. İhalesi 2 milyar 497 milyon liraya tamamlan külliye projesi gece gündüz devam ederken, Kıbrıslı Türk gençlere bu çağda çadırda eğitim layık görülüyor.

OKUL HASTANE İHTİYACI VARKEN, YÜZÜNÜZ KIZARMADAN KÜLLİYEYİ NEDEN SAVUNUYORSUNUZ?

Adanın kuzeyinde de inşa edilen son 3 okulun metrekarelerinin ortalaması alındığında, ortaya çıkan rakam 1800 metrekare oluyor. Mimarlar Odası’nın Mart ayı verilerine göre bir okul inşası için belirlenen metrekare fiyatı 13260 Türk Lirasıdır. Tüm bu rakamlar hesaplandığında, külliye bütçesi ile 104 yeni okul inşa edilebilirdi.

İTİBARINIZDAN NEDEN TASARRUF EDEMİYORSUNUZ?

Liyakatsız işe alımlarınızdan, temsil ve ağırlama giderlerinizden, izaz ikramlarınızdan, ihale ve imtiyaz dağıtmaktan, saadet zincirinizden vazgeçmediğiniz gibi, vergi toplamamak, borç silmek, borç ertelemek, servet vergisini görmezden gelmek gibi bir misyon üstelenen hükümetin vasatlığı toplumu karanlığa sürüklüyor?

Karakol İlkokulu toplumsal çatışmaların olduğu yıllarda bile çadırda eğitim görmedi. 21. YÜZYILDA ÖĞRENCİLERİMİZE ÇADIRI REVA GÖRENLER,

Bu coğrafyada size istifa bile layık değildir!