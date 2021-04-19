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Bu hafta sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 arası

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Bakanlar Kurulu’nun, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle aldığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek tedbirler bugün uygulamaya giriyor.
Bu hafta sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 arası

Bakanlar Kurulu’nun, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle aldığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek tedbirler bugün uygulamaya giriyor.

Bakanlar Kurulu’nun perşembe günkü son toplantısında alınan karar uyarınca, bugünden itibaren 26 Nisan Pazartesi gününe kadar, hafta içi ve cumartesi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Daha önce geceleri sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlıyordu.

Pazar günü yine tam kapalı olacak. Cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

MARKETLER AKŞAM 20.00’YE KADAR AÇIK OLACAK

Marketlerin çalışma saatlerinde de bir saat kısaltmaya gidildi. Bakanlar Kurulu kararına göre, bu hafta marketler sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.

Cumartesi açık olan sektörler 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu karar, 21 Nisan tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek. Kamuda tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek.

Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek. Nargile kesinlikle yasak… Yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadet ve iftar yemekleri de yapılmayacak. Açık olan iş yerlerinde 5 metrekareye bir kişi düşecek şekilde hizmet verilmeye devam edilece

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