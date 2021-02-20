Bu kez Arıklı'da şikayet etti! YDP'ye Algı Operasyonu!

Türkiyede kurulu Global Araştırma Şirketi, YDP üyelerini tek tek arayarak 11 Nisanda kime oy vereceklerini soruyor. Tesadüfen beni de aradılar. Onlara, YDP üyelerinin isim ve telefonlarını nasıl ele geçirip bu anketi yaptıklarını ve bu anketi kimin adına.

İşte Arıklı'n yaptığı paylaşım;

YDP' YE ALGI OPERASONU MU YAPILIYOR...?

Türkiyede kurulu Global Araştırma Şirketi, YDP üyelerini tek tek arayarak 11 Nisanda kime oy vereceklerini soruyor.

Tesadüfen beni de aradılar. Onlara, YDP üyelerinin isim ve telefonlarını nasıl ele geçirip bu anketi yaptıklarını ve bu anketi kimin adına gerçekleştirdiklerini sordum.

Cevap;"Biz sadece anketörüz. Detayı bilmiyoruz"

Algı operasyonları böyle yapılır. Önce YDP nin tüm üyelerini ararsınız. Böylece üyeler yapılan anketin doğru olduğuna inanır. Sonra bir netice açıklarsınız. Kendisine de anket yapılmış olan üye, ortaya atılan anket neticesine ister istemez inanır..

Küçücük bir detay atlanır. "Bu anketi yapan firma Allah rızası için mi bu anketi yapıyor?" sorusu arada güme gider. Kimse Parayı kimin verdiğini sorgulamaz bile.

Burada asıl araştırılması gereken ise benim yukarda sorduğum sorudur.

Global Araştırma Şirketine YDP üye listesini ve üyelerin telefonlarıı kim verdi...?

Pazartesi hukukçu arkadaşlarımız bu konuyu Türkiye yetkili kurumları ile görüşecek ve ilgili firma hakkında suç duyurusunda bulunacaklar...