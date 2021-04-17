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Bu Memleket Bizim Platformu:Baskı ve tehditlerle dilediğini yapmaya çalışan bu zihniyeti kınıyoruz

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Bu Memleket  Bizim Platformu,  Anayasa Mahkemesi kararının içeriğini dahi anlamadan, çalakalem yapılmış açıklamaların iki günden beri maksadı belli bir şekilde gündemi meşgul ettiğini bildirdi.
Bu Memleket Bizim Platformu:Baskı ve tehditlerle dilediğini yapmaya çalışan bu zihniyeti kınıyoruz

Bu Memleket  Bizim Platformu,  Anayasa Mahkemesi kararının içeriğini dahi anlamadan, çalakalem yapılmış açıklamaların iki günden beri maksadı belli bir şekilde gündemi meşgul ettiğini bildirdi.

Basın-Sen tarafından Bu Memleket Bizim Platformu adına yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan bu çalakalem açıklamalardan anlaşılan odur ki, iki ülke arasında artık diplomasi kanalları tıkanmış, ‘ben yaptım oldu’ zihniyetini hükümete sokanların, ‘ben ne dersem o’ mantığı ile hareket edecekleri ve Kıbrıslı Türklerin iradesini bir kez daha ayaklar altına alma niyetinde oldukları gün gibi ortadayken, ‘Bu Memleket Bizim Platformu’ olarak, buna sessiz kalmamız mümkün değildir.” denildi.

Açıklamada, karşılıklı saygının yitirilmiş olduğu, Platformun, baskı ve tehditlerle dilediğini yapmaya çalışan bu zihniyeti kınadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Bunu herkes çok iyi bilmelidir ki, bu memleket bizimdir ve bize rağmen bu ülkeyi dilediğiniz gibi yönetemez, temsil ve lanse edemezsiniz.

Bu tutumdan derhal vazgeçmenizi önerir, Kıbrıs Türk toplumuna dört bir yandan yönlendirilen baskı ve tehditlerin son bulmasını dileriz.

Bilinmelidir ki, diplomatik ve ekonomik yönden zor durumda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafyada gerçek anlamda tek paydaşı olan Kıbrıs Türk toplumu, bu dayatmalara sessiz kalmayacak ve yıllardır inşa etmek için uğraştığı insan hakları, sosyal adalet ve eşitlik temelinde uluslararası kabul edilirliği olan federal bir çözüm doğrultusunda çıktığı yolda arkasına bakmadan yürümeye devam edecektir.”

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