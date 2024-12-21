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Bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün öğleden sonra sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.
Bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji, bugün, pazartesi ve salı günleri sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, bugün öğleden sonra sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazartesi ve salı, günü ise yer yer sağanak bekleniyor. Hava diğer günlerde  genellikle parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak. 

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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