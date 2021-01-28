  • BIST 1.474
  • Altın 435,823
  • Dolar 7,3571
  • Euro 8,9110
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıyor

» »
Başbakan Ersan Saner Meclis’te yaptığı konuşmada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün başka bir karar daha üreteceğini açıkladı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıyor

Başbakan Ersan Saner Meclis’te yaptığı konuşmada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün başka bir karar daha üreteceğini açıkladı.

Saner şöyle konuştu: “Oradan çıkacak karar doğrultusunda bizler Bakanlar Kurulu olarak bize düşen kararları alacağız”

Başbakan Ersan Saner: “Bütün parti başkanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Durumu kendileriyle paylaştım. Onların da tavrı çok sağduyulu oldu. Bu arada ortak gaile ülkemizdeki insanların sağlığıdır. Bütçenin daha erken bitirilmesi için bütçe görüşmelerini erken tamamlanması için bir görüş birliği, var.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Türkiye'ye getirildi28 Ocak 2021 Perşembe 13:25
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:19
  • Pilli:Bugün şimdiden 32 vaka tespit edildi28 Ocak 2021 Perşembe 13:18
  • Çakıcı:'' Tedbirler yetersiz, tüm bölgeler kapatılmalı''28 Ocak 2021 Perşembe 13:01
  • Değirmenlikte pozitif vaka sayısı 19!28 Ocak 2021 Perşembe 12:28
  • TDP MYK: “Baharda Normal Sosyal Ekonomik Yaşama Geçebilmek İçin Doğru ve Kararlı Adım Atılmalı”28 Ocak 2021 Perşembe 12:18
  • 17 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti28 Ocak 2021 Perşembe 11:58
  • Evinde ve iş yerinde 747 şişe şarap ve 550 Litre alkol bulundu!28 Ocak 2021 Perşembe 11:52
  • Sahibinin haberi olmadan evi satılığa koyup 260 Bin TL dolandırdı!28 Ocak 2021 Perşembe 11:48
  • 37 Yaşında vefat eden şahısın ölüm sebebi belirlendi28 Ocak 2021 Perşembe 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti