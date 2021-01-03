Buldan: MHP'den gelen parti kapatma açıklamaları Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlağın olduğunu gösteriyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısına ilişkn açıklamalarda bulundu.

Buldan, "Biz sürekli partilerin kapatıldığı bir gelenekten geliyoruz. Sürekli kapatılan kapıların yerine yeni yeni kapılar açan bir gelenekten geliyoruz. Ama söylemek isterim ki, parti kapatmalar, kapatılan partileri daha da güçlendirir, büyütür. MHP'den gelen bu tür açıklamalar Cumhur ittifakı içerisinde bir çatlağın olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Etkin Haber Ajansı'na konuşan Buldan tkin Haber Ajansı'na konuşan Buldan, HDP'nin kapatılmasının sürekli olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

MHP uzun süredir suni gündemler yaratma peşinde. Bunu da HDP ya da Selahattin Demirtaş üzerinden yapıyor. Açıkçası MHP'den gelen bu tür açıklamalar bize biraz Cumhur ittifakı içerisinde bir çatlağın olduğunu gösteriyor ya da biz okumamızı öyle yapıyoruz. MHP, bizi hedef göstererek, kriminalize etmeye çalışarak yeni yeni gündemler yaratmaya çalışıyor.

"Birbirlerine verdikleri subliminal mesajdır"

Buldan AK Parti-MHP ittifakının '80'li-'90'lı yılları aratmayan bir noktaya getirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Parti kapatmalar tarihte birer kara sayfa olarak yer almasına rağmen, hâlâ bu kadar ısrar etmenin, kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle, HDP üzerinden birbirlerine verdikleri subliminal bir mesajdır. O yüzden biz bu tür açıklamaların Türkiye'ye bir faydası olmayacağını, daha geri noktalara taşıyacağını, Türkiye toplumu nezdinde de bir karşılığı olmayacağını düşünüyoruz.

"HDP'yi kapatmak o kadar kolay değil"

AK Parti ve MHP'nin Türkiye'ye faydası olmayan bir konuyu sürekli gündeme getirdiklerini söyleyen Buldan, "Biz sürekli partilerin kapatıldığı bir gelenekten geliyoruz. Sürekli kapatılan kapıların yerine yeni yeni kapılar açan bir gelenekten geliyoruz. Ama söylemek isterim ki, parti kapatmalar, kapatılan partileri daha da güçlendirir, büyütür. Biz HEP'ten, DEP'ten, DEHAP ve HADEP'e kadar hep bu süreçleri yaşadık. Ve her gelişimiz Türkiye'de toplumun farklı kesimlerini de içerisine alan, onlara da hitap eden ve daha da büyüyen bir parti ve güç haline geldi. Dolayısıyla HDP bugün ele alınacak sıradan bir parti değil. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi, milyonlarca insanın oy verdiği, yüzde 10 seçim barajını tek başına her türlü engele, baskıya rağmen aşabilen, Türkiye toplumuna belirlediği stratejiyle birlikte umut veren bir partidir. Farklı kesimleri içerisinde barındıran, bir çatı altında toplayan, farklı inançları, mezhepleri ötekileştirilenleri, yok sayılanları kendi bünyesinde toplayan bir partidir. Dolayısıyla HDP'yi kapatmak o kadar kolay değil" diye konuştu.

"Hazine yardımı Türkiye halklarının bizi desteklemesiyle elde ettiğimiz bir haktır"

Buldan, partilerine verilen "Hazine yardımının kesilmesi" yönündeki açıklamalara ise şu yanıtı verdi:

Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve kazandığımız seçimle hazine yardımını hak ettik. Kimsenin bize bahşettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Yasalarda ve Anayasa'da ne hükmedilmişse onu uyguluyorlar, diğer partilere de bize de. Bir partinin hazine yardımı alabilmesi için bir seçimde yüzde 10 seçim barajını geçebilmesi, parlamentoda grup kurması gerekiyor. Bunların hepsi de biz de mevcut.

Hazine yardımının kesilmesinin demokrasiye, insan haklarına, adalet ve hukuka aykırı olacağının altını çizen Buldan, 2021 bütçe görüşmelerinin tamamlandığını ve son seçimi kazanan, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere hazineden ayrılan bütçenin kararlaştırıldığını hatırlattı.

"Hazine yardımı Türkiye halklarının bizi desteklemesiyle elde ettiğimiz bir haktır" diyen Buldan, Türkiye halklarının HDP'ye yönelik saldırı ve tehditler karşısında sessiz kalmadığını, kalmayacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Bahçeli'nin açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aralık ayında yaptığı açıklamada "Bu kervan böyle gitmemelidir. HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan MYK'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 22 Aralık'ta yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "En çok bizim ağzımız yandı bu konuda. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinde dün yayımlanan haberde ise Cumhur İttifakı'nın HDP'ye yaptırım için adım atmaya hazırlandığı bilgisi yer aldı. Haberde Cumhur İttifakı'nın HDP'yi için öncelikle anayasanın 68. maddesinde yer alan "Siyasi partilerin suç işlemesi teşvik edilemez" hükmü gereğince Hazine yardımından "muaf tutulacağı", daha sonra ise aynı madde ve Siyasi Partiler Yasası’nın 101. maddesine göre parti hakkında "kapatma davası açılabileceği" iddiaları yer aldı.