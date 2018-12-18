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Burcu: “Akıncı Lute’a Kıbrıs Türk Halkı bakımından son derece önemli gördüğü noktaları bir kez daha aktarma fırsatı buldu”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün kabul ettiği BM Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Jane Holl Lute’a Kıbrıs Türk halkı bakımından son derece önemli gördüğü noktaları bir kez daha aktarma fırsatı bulduğu kaydedildi.
Burcu: “Akıncı Lute’a Kıbrıs Türk Halkı bakımından son derece önemli gördüğü noktaları bir kez daha aktarma fırsatı buldu”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün kabul ettiği BM Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Jane Holl Lute’a Kıbrıs Türk halkı bakımından son derece önemli gördüğü noktaları bir kez daha aktarma fırsatı bulduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Akıncı’nın Lute’la görüşmesi sonrasında yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı referans kavramları (terms of references) hazırlık çalışmaları çerçevesinde dün bir araya geldiği BM Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Sayın Jane Holl Lute’u bugün yeniden saat 10.30 da kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanımız bugünkü görüşmesinde de Kıbrıs Türk halkı bakımından son derece önemli gördüğümüz noktaları bu vesile ile Jane Holl Lute’a bir kez daha aktarma fırsatı buldu. Yapıcı ve ayrıntılı olan görüşme bir saat yirmi dakika sürdü.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve II. Sekreter Hasan Varoğlu da hazır bulundu.”

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