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Burs Müracaatları 19 Ekim’e Kadar Devam Edecek

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2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi yükseköğrenim burs müracaatları devam ediyor.
Burs Müracaatları 19 Ekim’e Kadar Devam Edecek

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi yükseköğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin burs müracaatlarının devam ettiğini açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül tarihinde başlayan burs müracaatlarının 19 Ekim tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. 

Müracaatların, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin http://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını çevrim içi olarak yenilemesi gerektiği belirtildi.

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