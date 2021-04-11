KTÖS’ten okula geri dönüş için yapılması gerekenler: “Bütçe, aşı planı ve seyreltilmiş eğitim programı”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okulların yeniden açılması için aşı planı, okullara bütçe ve seyreltilmiş eğitim programının gerekli olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı bir açıklama yaparak, okulların yeniden açılması için ‘aşı planı, okullara bütçe ve seyreltilmiş eğitim programının’ gerekli olduğuna dikkat çekti.

“Hükümetin salgına bakış açısı virüsten tehlikeli…” ifadelerini kullanan Maviş, şöyle konuştu:

“Tedavisi devam eden vaka sayısı 27 Mart günü 430 iken, bugün itibarı ile 653’e yükselmiştir. Artan yerel vaka sayılarını endişe ile izlemekteyiz. Salgının yayılmasında koalisyon ortaklarının katkısı yadsınamaz.

Norveç Başbakanı Erna Solberg’e pandemi düzenlemelerini ihlal etmekten ülkesinde para cezası verilirken; adanın kuzeyinde ise koalisyon ortakları kendi koydukları kuralları devlet protokolü ile ihlal etmektedir.”

“SALGIN KURALLARINI İHLAL EDEN SİYASİ PARTİLERE YAPTIRIM OLACAK MI?”

Maviş, “Hükümet bir yandan açık alanlardaki eylem ve mitingler için 50 kişi sınırı koyarken, kapalı alanda düzenlenen ve polisin müdahale etmek zorunda bırakıldığı binlerce kişilik kurultayla ilgili “sin de gülle geçsin” taktiği yapmamalı, hukuksal boyutta yaptırım başlatmalıdır” dedi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNEMLİ; HÜKÜMET GEREĞİNİ YAPMALIDIR”

Salgının en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim olduğuna dikkat çeken Maviş, Bakanlar Kurulu’nun ürettiği kararlar neticesinde ‘aç-kapa’ mantığı ile okullar sağlıklı ve güvenli yerler olma iddiasından uzaklaşmış olduğunu vurguladı.

Sağlık ve güvenlik ile endişelerinin devam ettiğine işaret eden Burak Maviş, “Eşitsizlikleri ve sınırlılıkları içerisinde barındıran uzaktan eğitim bir sorun olarak önümüzde durmakta, öğretmenlerimizin gayreti ile öğrencilere ulaşılmaktadır. Eğitimi dört duvar arasından uzaklaştırıp, sosyalleşme, duygusal gelişim ve çocukların diğer ihtiyaçlarına cevap veren yüz yüze eğitim için aşılama ile desteklenen süreç başlamalıdır” diye konuştu.

AŞI PLANI, OKULLARA BÜTÇE VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

Okulların yeniden sağlıklı ve güvenli yerler olarak tasarlanıp, ailelere enfeksiyon riskinin düşük olacağı ile ilgili güven verilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, bu anlamda özel eğitim öğretmenleri, risk grubu öğretmenler ve 12’nci sınıf öğretmenlerinden başlamak üzere tüm eğitim çalışanlarının bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak eğitim kademelerinin aşamalı açılması, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınması için okullara bütçe verilmesi ve öğretim programlarının seyrekleştirilerek eğitimde temel konulara odaklanılması için çalışmaların tamamlanması eğitim açısından talepleri olduğunu aktardı.