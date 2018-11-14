Bütçe görüşmeleri Cuma günü devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Cumhuriyet Meclisi için öngörülen 37 milyon 756 bin 600 TL’lik bütçe tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.



Komitedeki bütçe görüşmelerine, 16 Kasım Cuma günü saat 14.00’de devam edilecek. Bütçe görüşmeleri takvimine göre, cuma günü Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.



ULUÇAY



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, komite toplantısına başlarken yaptığı konuşmada, Meclis olarak ekonomik sıkıntı yaşanılan bu dönemde 2018 bütçesinde tasarruf amaçlı belli kalemlerde sınırlama sağlandığını kaydetti.



Cumhuriyet Meclisi olarak kendi bünyelerinde bir dizi tedbir aldıklarını dile getiren Uluçay, 2019 yılının bütçesinde de tasarruf amaçlı bazı kalemleri Maliye Bakanlığı ile istişare ederek uygulamaya geçeceklerini belirtti.



Uluçay, kaynakların, 2019 yılında da ekonomik kriz dolayısıyla mümkün olduğu kadar tedbirli kullanılacağını söyledi.



2019 yılında tasarruflu davranarak, bütçe rakamlarının üstüne çıkmayacaklarını düşündüklerini dile getiren Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin bütçe rakamı tahminlerini, gerçekleşme aşamasında yakalayabileceklerini düşündüklerini belirtti.



Önümüzdeki dönem Meclis’in çalışma alanlarından da bahseden Uluçay, TBMM ile var olan ilişkileri geliştirmek ve onların var olan bilgi ve tecrübelerini personelle paylaşacaklarını kaydetti.



Uluçay, TBMM ile dış ilişkiler alanında çok daha koordineli iletişim alanı oluşturduklarını söyledi.



Uluslararası organizasyonlarda TBMM ile varılan mutabakata kendilerinin de katılacağını dile getiren Uluçay, TBMM ile koordineli çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.



Meclis çevresinin düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, şeref salonuna genel kurul dönemlerinde Meclis’in bahçesinden geçerek, milletvekillerine salonda kabul yapma imkanı verildiğini kaydetti.



Meclis binasını daha kullanışlı hale getirmek için de gerekli çalışmaların yapılmaya devam edeceğini dile getiren Uluçay, özellikle Meclis çalışmalarının daha kurumsal hale gelmesi için ileriki dönemde personelin yaşadığı sıkıntıları çözmek için de çalışma yapacaklarını belirtti.



Müşavir kadrosunda bulunan kişilere milletvekillerinin çalışmalarına katkıda bulunmalarına imkan sunabilecek fiziksel ortam sağlamayı öngördüklerini söyleyen Uluçay, ayrıca dışilişkilerde bazı noktalarda farklı adımlar attıklarını dile getirdi ve dışilişkilerdeki etkinliklerin artacağını kaydetti.



MANAVOĞLU



HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, şeref salonunda yapılan tadilatı gerekli bulduğunu söyledi.

Meclisin görüntüsünün önemli olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, Meclis çevresinin daha da düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.



Müşavirlere verilecek odaların çok faydalı olacağına da dikkat çeken Sanver Manavoğlu, müşavirlerin Mecliste görev yapmalarına hızlı bir şekilde imkan sağlanmasını talep etti.



AMCAOĞLU



UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, tüm Meclis çalışanlarına çalışmaları için teşekkür etti.



Yeni oluşan Meclis başkanlığı ve divan çalışmalara da değinin Amcaoğlu, divanda görev yapan kişilerin görüşlerinin alınması gerektiğini söyleyerek, Meclis’in dış duvarları ve yapısını eleştirdi.



Meclisin dış görüntüsü ve güvenliğini düşünerek mali kalemlere daha fazla katkıda bulunulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, “Eğer müşavirleri boş odada oturtulacaksa bu uygulamadan vazgeçin” dedi.



Amcaoğlu ayrıca Meclis’in fiziki altyapısının bu şekilde müşavirlik kadrosuna çalışma ortamının asla sağlanamayacağını kaydetti. Komitelerin çalışma ortamının da sağlıklı ve yeterli olmadığını söyleyen Amcaoğlu, ilk önce müşavirlerin değil, milletvekillerinin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.



Amcaoğlu, Meclis’in 3 aylık yaz tatilinde de milletvekili ve komitelerin çalışabileceği bir ortam yaratılması gerektiğini dile getirdi.



Olgun Amcaoğlu, Meclis’in ilk görevinin mevzuat ve yani yasamayla ilgili çalışmanın olması gerektiğini vurguladı.



DENKTAŞ



Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, Meclis’in çevre düzenlemesiyle ilgili eleştirilere değinerek, Meclis’in yemyeşil çitlerini kesip de, duvar ile çevrilmesinin doğru olmadığını kaydetti.



Denktaş, Meclis’e duvar yapılacağına araçların üstünü örtecek bir yapının sağlanmasının daha doğru olabileceğinin söyledi.



TOROS



CTP Milletvekili Fikri Toros da, Meclis’in elektronik oy verme sistemine ihtiyacı olduğunu ve bu önerisinin değerlendirilmesini istedi.



GÜNDÜZ



UBP Milletvekili Menteş Gündüz, yeşilin korunması gerektiğine kendisinin de inandığını ancak yeşil içeride korunurken bina dışının duvarlarla çevrilmesinin güvenlik açısından önemli olduğunu kaydetti.



Milletvekillerinin daha güvenli şartlarda çalışması gerektiğini söyleyen Gündüz, Meclis güvenliğinin bulunmadığına dikkat çekti.



Gündüz, müşavirlerin çağırılma konusunun hala konuşulmamasını da eleştirdi.



Ekonomik tedbirlere ilişkin konuşmaları da eleştiren Gündüz, yapılan atamalarda, ekonomik tedbirler gözetilmeden hareket edildiğini savundu.



Gündüz, komitelerin meclisin mutfağı olduğunu ve çok önemli yasaların olduğunu dile getirerek, komitelere isteyen milletvekillerinin yasa çalışmalarına katılmasının engellenmemesi gerektiğini söyledi.



CANDAN



CTP Milletvekili Armağan Candan da, Meclis çalışmalarında sırada bekleyen yasa tasarılarıyla ilgili kendilerine danışmanlık ve hazırlık yaparak, kendilerine yardımcı olacak kişilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Komitede vekillerin görüşmesinden önce gerekli çalışmalar yapacak ekiplere ihtiyaç duyulduğunu, bu ihtiyacın da müşavirlerle giderilebileceğinden emin olamadığını dile getiren Candan, kendisinin milletvekili olarak danışmanlık konusunda eksiklik gördüğünü ve sorunun nasıl çözülebileceğinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.



TAÇOY



UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, milletvekillerin çok yoğun olduğuna dikkat çekerek, yasa çalışılmasının kendilerini çok zorladığını kaydetti.



Milletvekillerinin sadece yasama günü değil her gün Meclise gelip, çalışmalar yapması gerektiğini dile getiren Taçoy, TBMM’de milletvekillerinin haftanın 5 günü odalarında hizmet verdiğini, ofislerinde danışmanları, odaları ve sekreterleri olduğunu, bu nedenle de işlerin daha programlı yürütüldüğünü kaydetti.



Verimlilik isteniyorsa, TBMM’deki uygulamaların getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Taçoy, çok basit değişikliklerle bazı şeylerin yapılacağını söyledi.



Bütçenin içerisinde hizmet içi eğitim adına bir tek kuruş ayrılmadığını söyleyen Taçoy, hizmet içi eğitime önem verilmesini eleştirdi.



Taçoy, komite çalışmalarında yapılan değişikliği de eleştirerek, kendisinin komite toplanma saatinin değiştiğinden haberdar olmadığını kaydetti.



ULUÇAY



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tekrar söz alarak, yapılan önerileri not ettiğini dile getirerek, Meclis çevresinin düzenlenmesini öngördüklerini fakat Meclis’in etrafının yüksek duvarlarla kapatılmasına karşı olduğunu belirtti ve yapılacak duvarın da yeşili koruyacak şekilde olmasını öngördüklerini söyledi.



Cumhuriyet Meclisi Bütçesi konuşmaların ardından, 37 Milyon 756 Bin 600 TL olarak öngörülen bütçe oy çokluğuyla komiteden geçti.



BÜTÇE TAKVİMİ YENİDEN DÜZENLENDİ



Bu arada bütçe takvimi yeniden düzenlendi



16 Kasım Cuma günü saat 14.00’de başlayacak komite toplantısında 134 milyon 839 bin 500 TL’lik Başbakanlık bütçesi, 99 milyon 841 bin 600 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülecek.



21 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak toplantıda 79 milyon 763 bin 700 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 16 milyon 263 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık), 56 milyon 568 bin 700 TL’lik Mahkemeler, 234 Milyon 274 Bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.



22 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da 27 Milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 423 milyon TL’lik GKK, 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 287 milyon 957 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı ve 924 milyon 87 bin 300 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.



23 Kasım Cuma günü bütçe görüşmeleri saat 10.00’da başlayacak ve saat 18.00’de bitecek. Cuma günü 10 Milyon 334 Bin 200 TL’lik Sayıştay Başkanlığı, 6 Milyon 166 Bin 800 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 3 Milyon 146 Bin 400 TL’lik Ombudsman, 621 Milyon 965 Bin 700 TL’lik Sağlık Bakanlığı ve 124 Milyon 386 Bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.



27 Kasım Salı günü saat 10.00’da başlayacak komitedeki bütçe görüşmelerinde sırasıyla 305 Milyon 481 Bin 100 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 299 Milyon 764 Bin 900 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.



Komitedeki bütçe görüşmeleri, 28 Kasım Çarşamba günü de saat 10.00’da başlayacak ve 3 Milyar 575 Milyon 744 Bin 200 TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesinin ele alınmasıyla tamamlanacak.