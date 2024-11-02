Büyük Av yarın başlıyor

Büyük Av Mevsimi yarın başlıyor.

Avcılar, Büyük Av Mevsimi’nde 3, 10, 17, 24 Kasım, 1, 8, 15, 22, 25 ve 29 Aralık 2024 ile 1,5 Ocak 2025 tarihlerinde olmak üzere toplam 12 gün avlanabilecek.

Büyük Av Mevsimi’nde ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek. Bunların dışında herhangi bir av ve yabani kuş avlanamayacak.

Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla bir tavşan, 5 beş keklik veya turaç, 8 sekiz çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 av hayvanı avlayabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü ile Avcılık Federasyonu, avcıların doğaya duyarlı şekilde ve kurallara uygun avlanması çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Büyük Av Mevsiminde, doğaya duyarlı şekilde avlanalım” denildi ve tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını, yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini hatırlattı.

KKTC Avcılık Federasyonu da, “Avcılığın yasa ve kurallara bağlı olduğu gibi, doğadaki etik kurallara ve vicdanımıza da bağlı olduğunu hatırlatarak, onaylanan av mevsimlerinin avcı camiasına hayırlı olmasını, kazasız belasız av günleri geçirilmesini dileriz” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Büyük Av Mevsimi haritasında belirlenen yerlerde avlanılabilecek.

Polis açıklamasında, avcılara şu hatırlatmalarda bulunuldu:

“Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle, baraj ve göletlere 500 metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, meskun mahallere 250 metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, motorlu araçtan ateş etmek suretiyle, yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında avlanmak, 3’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak ve av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek yasaktır.

Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak veya asfalt yola 50 metre mesafeden daha fazla arazi içerisine girilemez. 50 metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir. Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez. Salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulamaz ve taşınamaz. Bu araçlar, av amaçlı kullanılamaz.

Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.

Avcıların, av günlerinde sabah saat 04.00’ten önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.

Av tüfekleri, araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda ise yine kırık iki parça halinde kılıf veya kutu içerisinde, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.

Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmek, taşımak ve aynı zamanda avlanmak suçtur.

GKRY menşeili fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suçtur.

Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00:00’dan önce, kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşımasının suç olduğunu bir kez daha hatırlarız.”

Avcılık Federasyonu da benzer hatırlatmalar yaptığı açıklamasında, yarından sonra sonra cep bölgelerde köpek gezdirilmesinin yasak olacağı hatırlatıldı ve cep bölge haritasına https://www.google.com/maps/d/viewer adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

“Tüm camiamıza kurallara uyarak kazasız av günleri dileriz” denilen açıklamada, avlanma yapılamayacak bölgeler şöyle sıralandı:

“Büyük Av haritasında işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelere ek olarak; Baraj ve göletlerin 500 metre, Meskun mahallerin 250 metre, Piknik alanlarının 300 metre, Taşkent köyü üzerinde kayalıklara çizilmiş KKTC bayrağının 200 metre, Taşkent Doğa Parkının 200 metre, Merkezi cezaevi binalarının 200 metre, Haspolat arıtma tesislerinin 200 metre, Tüm atış poligonlarının 200 metre, Yeni Ercan havalimanı pist inşaatının 200 metre, Üniversitelerin 200 metre, Resmileşmiş ağıl bölgelerinin 200 metre, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre, 2 nolu av bölgesindeki Eleoussa Manastırının 300 metre veya daha yakın çevresinde herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz, öldürülemez, yakalanamaz veya kovalanamaz.”

Federasyon açıklamasında, “Avcılığın yasa ve kurallara bağlı olduğu gibi, doğadaki etik kurallara ve vicdanımıza da bağlı olduğunu hatırlatarak, onaylanan av mevsimlerinin avcı camiasına hayırlı olmasını, kazasız belasız av günleri geçirilmesini dileriz” de denildi.