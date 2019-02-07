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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

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BBP Genel Başkanı Destici, 'Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim' ifadesini kullandı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Eskişehir'in Sivrihisar belediye başkan adayı Mehmet Çini'nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Ermenileri hedef aldı. 

Ermeni soykırımı iddialarını reddeden Destici, "Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Siz kimsiniz? Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir'de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda'da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz. Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun, Ermeni soykırımı yapıldığını iddia ediyorsun. Bunu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez. Bu büyük bir yalandır. Bugün Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim."

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