  • BIST 1.233
  • Altın 497,348
  • Dolar 8,2222
  • Euro 9,6977
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Büyük Önder Atatürk İçin Anıtkabir'de Devlet Töreni Düzenlendi

»
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
Büyük Önder Atatürk İçin Anıtkabir'de Devlet Töreni Düzenlendi

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Vefatının 82'nci seneidevriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatarak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

ANITKABİR ZİYARETE AÇILDI

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Anıtkabir, tören öncesinde dezenfekte edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan da katıldı.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 16.00'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da gasp: 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler09 Kasım 2020 Pazartesi 23:28
  • Saç ekimi yapan doktorun 'Tansiyonun düşmüştür' dediği hasta öldü09 Kasım 2020 Pazartesi 23:15
  • MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: AK Parti ilk kez o rakamın altında!09 Kasım 2020 Pazartesi 22:50
  • Ateizm Derneği'nden TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu09 Kasım 2020 Pazartesi 22:03
  • Erdoğan istifayı kabul etti!09 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
  • #Sondakika Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifası kabul edildi09 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
  • Direksiyonda sosyal medyadan canlı yayın yaparken kamyona çarpıp hayatını kaybetti09 Kasım 2020 Pazartesi 21:17
  • Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifası hakkında konuştu: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız09 Kasım 2020 Pazartesi 20:53
  • Babacan: İstifa değil iflas09 Kasım 2020 Pazartesi 20:13
  • Tayyip Erdoğan:"Türkiye, kardeşlerinin hukukunu savunmak için de güçlü olmalı"09 Kasım 2020 Pazartesi 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti