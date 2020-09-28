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Büyükkonuk Belediyesi Haklı Çıktı!

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Mahkeme, hem KIB-TEK, hem de sendikaya, kesilen elektrik akımlarının geri bağlanması yönünde karar üretti.
Büyükkonuk Belediyesi Haklı Çıktı!

Büyükkonuk Belediyesi,EL-SEN’in Belediyeye ait su kuyularının, Büyükkonuk Belediye binasının ve The Pine View sosyal tesislerinin yasal bir şekilde olmadan elektriklerinin kesilmesi sonucu Belediyemiz yasal yollarla Mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, hem KIB-TEK, hem de sendikaya, kesilen elektrik akımlarının geri bağlanması yönünde karar üretti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN),  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borçları nedeniyle Büyükkonuk Belediyesi su kuyularının, Belediye binasının ve The Pine View sosyal tesislerinin elektriklerini kesmesinin ardından Büyükkonuk Belediyesi ara emir alınması için  Mahkemeye  başvuruda bulunarak, Belediye Avukatının hazırladığı dosyayı mahkemeye sundu.

Mahkeme “tek taraflı ara emriyle Büyükkonuk Belediyesi’nin ciddi dava sebepleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.

Belediyemizin bu gecen süre zarfında yaşadığı mağduriyetten  dolayı elektriksiz kalıp belde halkına hizmet veremediği ve bölge halkının susuz kalması sonucu yaşanan mağduriyetlerden ve zarar ziyandan dolayı  KIB-TEK ve Sendikaya Belediyemiz tarafından 1 Milyon TL değerinde tazminat davası açılacağı bildirildi.

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