Büyükoğlu: “Covid-19’a Bağlı Ölümler Artarken, Kamu Çalışanları Korku İçinde Çalışmaya Zorlanıyor”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede salgının seyri gerek bulaş hızı gerekse de can kayıpları noktasında tehlikeli bir hal almışken, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasına tepki gösterdi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede salgının seyri gerek bulaş hızı gerekse de can kayıpları noktasında tehlikeli bir hal almışken, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasına tepki gösterdi.



Büyükoğlu “Covid-19’un üç insanımızın ölümüne neden olduğu bu hafta, kamu çalışanlarının iş yerlerine geri çağrılması, çalışanları ciddi bir korku içinde çalışmaya mecbur etmektedir” dedi. Büyükoğlu hükümete “Milletvekilleri meclis toplantılarını neden gerçekleştirmiyor? Tüm sektörler kapalıyken neden kamu çalışanları dairelere gönderiliyor? Çalışanın canı can değil mi, onların aileleri yok mu?” sorularını yöneltti.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Ülkede Covid-19 vakaları yüksek seyrini sürdürmekte ve maalesef her geçen gün can kayıpları artmaktadır. Daha dün aldığımız haberlerle üç insanımızı kaybetmenin üzüntüsü ve toplumda yarattığı şok etkisi tazeyken, maalesef kamu çalışanları bugün görev başına dönmüştür. Bu karar ile çalışanlar korku ve endişe içerisinde çalışmaya mecbur edilmekte, en temel insan hakları çiğnenmektedir.

Ülkede elzem hizmetler hariç tüm sektörlerin kapalı olmasının bir nedeni vardır. Salgının hem yayılma hızındaki, hem de ölüm oranlarındaki artış, birçok bilim insanımız tarafından mutasyon virüsün KKTC’de tespit edilmesine bağlanmaktadır. Pandemi otelleri de, hastanaler de dolma noktasına gelmiş, yerel vakalarda bulaşın nereden geldiği noktasında ipin ucu kaçmıştır. Hal böyleyken, kamu çalışanlarının göreve çağrılması, onların ve ailelerinin canını tehlikeye atmaktan başka bir anlam ifade etmemektedir.



Hükümet edenlere soruyoruz;

Meclis neden toplanmamaktadır? Milletvekillerinin görevleri kamu çalışanlarının görevlerinden daha az önemli olduğu için mi? Yoksa kamu çalışanlarının canı, milletvekillerininkinden daha az önemli olduğu için mi?

Ülkede elzem hizmetler haricinde tüm sektörler neden kapalı durumdadır? Ortada bir can güvenliği sorunu varsa, kamu çalışanının canı can değil midir, onların da ailesi yok mudur?

Hükümet edenlere sesleniyoruz;

Canımız üzerinden kumar oynadığınız yeter!

Kumarcıların aşkına ülkeyi bu hale siz soktunuz, bedelini kamu çalışanına ödetmenize seyirci kalmayacağız!

