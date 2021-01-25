Büyükoğlu: “Hükümet Durumun Ciddiyetini Anlasın Diye Daha Kaç İnsanımızın Ölmesi Gerekiyor?”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Eren Büyükoğlu, Covid-19 dolayısıyla hem vaka hem de ölümlerde artış yaşandığını belirtti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Eren Büyükoğlu, Covid-19 dolayısıyla hem vaka hem de ölümlerde artış yaşandığını, ancak hükümetin hiç bir anlamı olmayan göstermelik kararlarla tüm toplumu geri dönülmez bir yola sokmakta olduğunu söyledi.

“İş yerlerinin açık olması her gün binlerce temasa neden olurken, hükümet yetkilileri halkı temaslar konusunda uyarması anlamsızdır. Ülkemizde hem vakalar hem de ölümler artmaktadır. HAKSEN olarak sağlıkçıların uyarılarına kulak vermekteyiz ve önlem alınmayan her gün telafinin daha zor hale geldiğini görmekteyiz” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Ülkemizde Covid-19 dolayısıyla hem vaka hem de ölümlerde artış yaşanmaktadır. Ancak günde 30 yerel vaka varken kapanan okullar, günde 30 vaka varken açılmıştır.

İş yerlerinde her gün binlerce temas gerçekleşirken, halka sokağa çıkmayın çağrısı yapılması anlamsızdır. Girne bölgesinde ikamet eden insanlarımız diğer şehirlerdeki iş yerlerine gitmeye devam ederken, Girne bölgesinde ikamet eden öğrencilerin eğitimden mahrum bırakılması, kararların ne kadar tutarsız ve amaçsız olduğunun göstergelerinden yalnızca bir tanesidir.



Gerek özel sektörde, gerekse de kamuda kalabalık iş yerlerinde önlemler alınmamakta, başta çalışanlar olmak üzere tüm halkın sağlığı tehlikeye atılmaktadır.



Halk sağlığı her şeyden önce gelmesi gerekirken, hükümetin bu salgını ciddiye alması için daha kaç insanımızın ölmesi beklenmektedir?

Derhal ciddi önlemler alınmalı, halk sağlığı ve can güvenliği her şeyden önce, ilk sıraya konulmalıdır.