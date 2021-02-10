  • BIST 1.547
  • Altın 417,720
  • Dolar 7,0479
  • Euro 8,5507
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABakan Pilli:4880 test, 34 vaka

'Cacabey'den sonra ikinci öneri TDK'den geldi

»
TDK Başkanı Gülsevin, 'Astronot için TDK 2005 yılında 'gökmen' kelimesini öneriyor. Ama TDK en doğrusunu önerebilir diye düşünmemek lazım' dedi.
'Cacabey'den sonra ikinci öneri TDK'den geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "astronot" kelimesine Türkçe isim bulma çağrısına yönelik Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, "Astronot için TDK 2005 yılında 'gökmen' kelimesini öneriyor. Ama TDK en doğrusunu önerebilir diye düşünmemek lazım" diye konuştu.

TRT Haber'e konuşan Gülsevin, "Devlet adamlarının el atmadığı hiçbir iş başarıya ulaşmıyor dil konularında. Cumhubaşkanımız da 2017'de ve bu sene yaptığı özel programlarla Türkçe'ye sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyoruz" diyerek, "astronot" sözcüğünün Türkçesi olarak TDK'nin 2005 yılında "gökmen" kelimesini önerdiğini söyledi.

'Bazen halkın türettiği çok güzel kelimeler de ortaya çıkıyor'

Gülsevin, "Astronot 1928 yılında İngilizce sözlüklere, 68'de de bizim sözlüklere girmiş. TDK yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar öneriyor. Bundan sonra başka şey kullanamazsın anlamında değil. Astronot için TDK da 2005 yılında bir kelime öneriyor; o kelime 'gökmen'. TDK en doğrusunu önerebilir diye düşünmemek lazım. Belki dil kurallarına göre yanlış olmayacak şekilleri önerebilir ama bazen halkın türettiği çok güzel kelimeler de ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Gülsevin sözlerini şöyle sürdürdü: 

"TDK önerdi diye o kullanılacak ve beğenilecek bir kurum değiliz biz. Gökmen kelimesi astronot için TÜBA terimler sözlüğünde yer alıyor. Türkiye Uzay Ajansı ile görüştük, kendileriyle yarın görüşeceğiz. Biz de neler düşündüğümüzü söyleyip istişare ederek 83 milyonla birlikte vazifemizi yapacağız ve yön gösterici olacağız. Ama hangi kelime tutar, hangisi yaygınlaşır bilemiyoruz. Kelimenin tutup tutmaması sadece filoloji, dil bilimi ile ilgili gerçeklerle sınırlı kalmıyor. Kurum olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Gökmen' sözlüğümüzde bu manada yok." 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis için "Önce haddini bileceksin" dedi10 Şubat 2021 Çarşamba 16:40
  • İnce’nin partisine geçeceği iddia edilen 17 milletvekilinden açıklama: İtibar suikasti girişimi10 Şubat 2021 Çarşamba 16:39
  • Takvim'den Meral Akşener'e hakaret: Bu manşeti anlamazsanız 'beyne iyi gelen besinler'i okuyun!10 Şubat 2021 Çarşamba 16:36
  • Lütfü Türkkan sordu: Ay'a gidişler de yolcu garantili mi olacak?10 Şubat 2021 Çarşamba 16:30
  • DEVA'dan 'Makvim' gazetesi: Bu haberi okumadan Ay'a gitmeyin10 Şubat 2021 Çarşamba 16:28
  • Times: Erdoğan'ın ABD'yle ilişkileri toparlama çabası karşılıksız kaldı10 Şubat 2021 Çarşamba 16:25
  • Dua okuyup, muska yazıyorlar! Büyü çetesine operasyon10 Şubat 2021 Çarşamba 14:37
  • Türkiye’nin ‘Milli Uzay Programı’ABD basınında ilgi gördü10 Şubat 2021 Çarşamba 13:45
  • Bahçeli'den astronot yerine isim önerisi: Cacabey10 Şubat 2021 Çarşamba 11:36
  • Türkiye astronot yerine ne diyecek?10 Şubat 2021 Çarşamba 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti