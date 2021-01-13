Cafer Gürcafer: "Herkes sorumluluğunun farkına varsın, aksi takdirde halk olarak sokağa döküleceğiz"

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede çözüm bekleyen sorunları işaret ederek, “En son ihtiyacımız olan şey ‘erken’ seçimdir. Ülkede bu kadar sorun varken erken seçim de nedir?

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede çözüm bekleyen sorunları işaret ederek, “En son ihtiyacımız olan şey ‘erken’ seçimdir. Ülkede bu kadar sorun varken erken seçim de nedir? Şimdi bencillik zamanı değil. Hükümet edenler, vekiller doğru olanı yapsın. Aksi takdirde öyle bir tepki vereceğiz ki, halk olarak sokağa döküleceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs TV’de Elif Şen Çatal’ın sunduğu ‘Manşet’ adlı programa konuk oldu.

"ERKEN SEÇİM EN SON İHTİYAÇ"

Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığı adaylığının reddedilmesiyle gündeme gelen ‘erken seçim’ hakkında değerlendirmede bulunan Cafer Gürcafer, pandemi döneminde en son ihtiyaç duyulan şeyin ‘siyasi istikrarsızlık’ olduğunu vurguladı.

Dünyada Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla birlikte normalleşme rüzgarı esmeye başladığını ifade eden Gürcafer, “Ülkeler, aşı ile birlikte yara almış ekonomilerini düzenlemeye çalışacaklar. Biz ne yapıyoruz? Siyasi istikrara sürekli olarak ihtiyacımız var. Siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sistemin bütününü tartışmaya başladık. Mecliste tiyatro izliyoruz” dedi.

"VEKİLLER SORUNA ÇÖZÜM BULANA KADAR MECLİSTEN ÇIKMASIN"

“Yapılması gerekenin tıpkı Vatikan’da Papa seçer gibi, meclisin içine kapanıp çözüm bulana kadar dışarı çıkmamaktır” diyen Gürcafer, erken seçimden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti. Erken seçimin nelere mal olacağını vekillerin öngörebildiğini sanmadığını belirten Gürcafer şöyle devam etti:

“Erken seçim 2021 yaz sezonunun heba edilmesi, binlerce işletmenin iflas etmesi, kamu maliyesinin çökmesi demektir. Hükümeti kuracak olan, seçimden sonra yine parlemontaya girecek olan 50 vekil değil midir? Şu anda mecliste 50 vekil varsa, sorumluluk hissediyorlarsa meclisteki sorunu çözsünler.”