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Çağıner: Alınan kararların ekonomik karşılığı hesaplanmalı

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, şu an 70 otelin kapandıkları konusunda kendilerine bildirim yaptığını belirterek, turizm sektöründen geçinen insanların mağduriyetinin her geçen gün arttığınısöyledi.
Çağıner: Alınan kararların ekonomik karşılığı hesaplanmalı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, şu an 70 otelin kapandıkları konusunda kendilerine bildirim yaptığını belirterek, turizm sektöründen geçinen insanların mağduriyetinin her geçen gün arttığınısöyledi.

Dimağ Çağıner, SESKIBRIS web tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına katıldı, Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı. SESKIBRIS’ta yayınlanan habere göre; KITOB Başkanı Çağıner, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi kendilerine başka, televizyon programında başka konuşmakla itham ederek, popülizm yapmakla suçladı.

Çağıner, turizmdeki kapanmaların ilerleyen dönemde ekonomiyi çok kötü etkileyeceğini vurguladı.

Yoğun bakımda 3 ölüm mü başarı?

Çağıner, bu konuda eleştiri oklarını Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yönlendirdi. Pilli’yi popülizm yapmakla suçlayan Çağıner şöyle konuştu:

“Sağlık Üst Kurulu her kararı alabilir elbette bunda bir sıkıntı yoktur ama alınan kararların ekonomik karşılığının da hesaplanması hükümetin üstüne düşmektedir. Bilim kurulu karar verdi, gerisine ben karışmam demek doğru değil bizim isyanımız da bunadır. Ali Pilli bakanımız son zamanlarda popülizmin dibini yapıyor. Başarılı bir sağlık bakanı olarak adlediliyor ama hastane O’nun kalesi değil mi? Hastane içerisindeki yoğun bakımda 3 cenazemiz var. Bir yerden kaçtı diyor… Bu olabilir mi? Sen kendi evini kollayamıyorsun ama çıkıp televizyonda popülizm yapıyorsun. Midemiz kaldırmıyor artık bu işleri. Kolaydır konuşmak! Sıfır vaka işi çok kolaydır, her yeri kapat sıfır vaka olsun!”

“Yüzümüze başka televizyonda başka söylüyor”

“Bir kesimi mutlu ederken bir kesimi aç bırakamazsın, bunun adına başarı diyemezsin” diyerek eleştirilerini sürdüren Çağıner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi doğru söylemekle suçladı:

“Yönetmek bir erdemse bu erdem şu anda hükümette yoktur. Bunu sağlayabilmek için ortaya irade koyacaksın ve halkın gözünün içine bakarak doğruları söyleyeceksin. Kapalı kapılar ardında bize doğruları söyleyeceksin ama halkın karşısına çıktığında da halkın duymak istediğini söylemeyeceksin. O zaman inanç da kalmaz. Bize kapılar ardından 3 günlükler çok daha az risklidir diyeceksin bize yüzümüze, sonra televizyona çıkıp 3 günlüklerden vaka geldi diyeceksin. Bu yalandır. Bu yalanın şahidi biziz. Biz ne doğruysa onu söylüyoruz, insanların hoşuna gitmeyebilir. Ama Sayın Bakan bize başka televizyonların karşısında başka konuşmayacak. Çıkıp “bu 3 günlüklerden vaka gelmiyor ama yine de kapatacağım” dese yine anlarım, risk almak istemiyor derim. Ama yüzümüze başka televizyonda başka söylemeyecek.”

“20 bin çalışanın durumudur önemli olan”

Vatandaşlar ve siyasilerin bakış açısının turizm sektörünün 3-5 patrondan ibaretmiş gibi olduğunu söyleyen ve bunu eleştiren Çağıner şöyle konuştu:

“Burada cezalandırılan işletmeler 3-5 patron olarak görülüyor ama 120 otel var büyük otel olan 30-35 tanedir. Geriye kalanlar küçük otellerimizdir. Ve bu sektörde çalışan 20 bin kişi vardır. Turizm ekonomisini siz 3-5 patrona indirgerseniz ve “kapansınlar” derseniz halk olarak, siyasetçi de popülizmin dibini yaparak bu kararları aldı. Turizmdeki ekonomik kaos kutuplaşmayı getiriyor. Çünkü artık turizm emekçileri de ses vermeye başladı. Onlar da “biz de varız, çocuğumuz var, geçinmek zorundayız” diyorlar. Bu kutuplaşma sürecek burada sorumluluk hükümettedir.”

 

Kaynak: Ses Kıbrıs

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