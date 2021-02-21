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Çakıcı: “Erken seçim hükümetinin Pilli’yi bakanlıktan alması gereksizdi”

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TKP-YG Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, kendine erken seçim hükümeti diyen bir hükümetin Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden almasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.
Çakıcı: “Erken seçim hükümetinin Pilli’yi bakanlıktan alması gereksizdi”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, kendine erken seçim hükümeti diyen bir hükümetin Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden almasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, gündeme yansıyan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çakıcı, kendine erken seçim hükümeti diyerek kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin çok kısa bir dönemde Kıbrıs Türk halkının Covid-19 pandemisi ile boğuştuğu ve ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde gerek bakan değişikliği ve parti içi güç kavgaları gerekse kurultay kavgaları ile ülkeyi bir kaosa sürüklediğini söyledi. Çakıcı, Maalesef bu karışıklıktan her 3 partinin de sorumlu olduğunu dile getirerek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak derhal seçime gidilmesi gerektiğini belirtti. Çakıcı şöyle devam etti, “Benim tarafımdan 2017’de 3 bölgeli seçim sistemi meclise sunulmuş ve Meclis’te özellikle UBP, CTP ve DP’nin oylarıyla maalesef reddedilmişti. O dönemde yine aynı partiler tarafından hışımla savunularak KKTC Meclisi’nden geçen ve bugün yürürlükte olan bu bozuk seçim yasası 2018’deki seçimde %12 oyun geçersiz olmasına sebep olmuştu. Bu seçim sisteminin yürümeyeceğini söyleyerek 3 bölgeli bir seçim önerisi KKTC Meclisi’ne tarafımdan sunulmuştu. Bu öneride 1. Bölge olarak Girne-Güzelyurt ve Lefke’nin 16 milletvekili ile, 2. Bölge Lefkoşa 16 Milletvekili ile ve 3.Bölge Mağusa ve İskelenin’de 18 Milletvekili ile temsili söz konusuydu. Karma ve tercih sistemi de önerimde değişmiyordu. Umarım 2017’de yaptıkları hatalarını düzeltirler ve doğru dürüst insanların kolayca anlayıp oy vereceği bir seçim ve halk oylaması yasası ile en geç 2021 Ekim’de erken seçime gideriz” dedi.

Çakıcı UBP-DP-YDP hükümetinin bu zor dönem için uygun bir hükümet olmadığını bildirerek, her 3 partinin de iç parti dinamiklerinin bu kriz dönemini yönetme erkine haiz olmadığını belirtti. Belli ki bazı iç ve dış kesimlerin Sn. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçiminde UBP’nin Eski Başkanı Derviş Eroğlu’na bir diyet ödenmesi gerekiyordu. Sn. Eroğlu’nu kızı Sn. Resmiye Canaltay’ın önce Meclis Başkanlığı denendi. Meclis Başkanlığı seçtirilemeyince bu kez de Sn. Canaltay’a yer açılabilmesi için de Sn. Ünal Üstel Sağlık Bakanlığı’na kaydırılarak Sn. Canaltay Bakan yapıldı. Dolayısıyla Ali Pilli de günah keçisi gösterilmeye çalışılarak görevden alındı. Seçime giderken Sn. Ali Pilli’nin görevden alınmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkmış değildi. Bu dönemdeki açılıp kapanma dönemi de bahane edilmiştir. Bu hükümet Türkiye hükümetinden izinsiz adım atamaz. Dolayısıyla tüm bu olayların gerisinde Türkiye Hükümeti yetkililerinin son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden kalan bir diyet borcu ödeme arayışı ile kabine değişikliği yaşanmıştır. Aslında Genel seçime gidilen 7 aylık bir süre kala bakanlık değişimi ile zaten sallanan hükümette Sn. Ali Pilli’nin görevden alınması ile ilgili kargaşa yaratmak akıl işi değildir. İcazetle ve diyetle ancak bir hükümet böyle yönetilebilir” diye konuştu.

Çakıcı, hükümetteki krizin bununla da bitmediğini belirterek, YDP içerisindeki kurultay süreci başlaması sonrasında hükümetteki kriz ortamının başka kargaşaya sürüklediğini belirtti. YDP içerisinde kurultay sürecinin partiyi ikiye bölme noktasına geldiğini ifade eden Çakıcı, başkan adaylarının kaybetmesi halinde siyasete bile devam etmeme kararlarını basına dahi söylediğini ve maalesef bu kafa yapısıyla hükümet yönetilemeyeceğini vurguladı. Mehmet Çakıcı, DP içerisinde de Sn. Fikri Ataoğlu’nun Sn. Serdar Denktaş’ın etkisinden kurtulamadığını, DP içerisinde de bir kaotik ortam bulunduğunu belli ki DP’nin içerisinin de hükümet sorunlarını düşünmek ve yönetmekten aciz olduğunu belirtti.

Çakıcı, bu hali ile hükümetin bir icraat yapması noktasından uzak olduğunu seçim yasasının değişerek derhal erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

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