  • BIST 1.406
  • Altın 459,656
  • Dolar 8,0565
  • Euro 9,6524
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Çakıcı:Seçimden kaçmak yerine yasa güncellenerek derhal seçime gidilmeli

» »
Çakıcı, hükümet partileri tarafından seçim tarihinin 3 Nisan 2022 olarak açıklanmasına tepki göstererek, seçimden kaçmak yerine Seçim ve Halk Oylaması Yasasının güncellenerek derhal seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.
Çakıcı:Seçimden kaçmak yerine yasa güncellenerek derhal seçime gidilmeli

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet partileri tarafından seçim tarihinin 3 Nisan 2022 olarak açıklanmasına tepki göstererek, seçimden kaçmak yerine Seçim ve Halk Oylaması Yasasının güncellenerek derhal seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

     Gündeme yansıyan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Çakıcı, ülkemizde Covid-19 vakalarının en yüksek rakamlara çıktığı bir dönemde yapılan grevlere işaret etti. Çakıcı, ülkede hemen hemen bütün sektörlerin ayağa kalkarak eylem ve grev yaptığını, vatandaşın  çok zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, "Yazıktır günahtır bu halka, oyalama taktikleriyle nereye varmayı bekliyorsunuz" diye sordu. Erken seçim hükümeti olarak kurulan UBP-YDP-DP azınlık hükümetinin, hükümet programına 'elimizi taşın altına koyduk, erken seçim Ekim ayında yapılacak' diye yola çıktığını anımsatan Çakıcı, şimdi ise seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirlediklerini kaydederek, tüm bunların seçimden nasıl kaçarız sonucunu doğurduğunu söyledi. Çakıcı "Böyle giderse bu ülke bir yıl daha kaosa sürüklenecek. Ekim 2021'e kadar UBP kurultayı nedeniyle kafalar 6 ay kurultaya gidecek. Diğer 6 ayda ise Ekim 2021 ve Nisan 2022 arasında 6 ay da seçime odaklı bir hükümet olacak. Yani bir yıl ne Covid-19 için odaklanma söz konusu olacak,  ne de ekonomi ile ilgili bir icraat beklenecek. Maalesef bulunduğumuz yerden borçlar içinde sorunlar çözüm bulmaksızın ülkeyi mahvetme yolunda gidilecek" dedi.    

      Hükümet partilerinin içinde bulunduğu duruma da işaret eden Çakıcı, kurultay hesaplarının halkın önceliklerinin önüne geçtiği bir dönemde, hükümetin sağlık ve ekonomiye konsantre olması gerekirken kendi iç çekişmeleriyle uğraştığını ifade etti. Mehmet Çakıcı, hükümet partilerinin başarısızlıklarını örtme çabalarının seçim tarihinin belirlenmesi noktasında bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, TKP olarak daha önce de açıkladığımız gibi Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın güncellenerek derhal seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

       Bu yapının sürdürülebir olmadığının altını çizen Çakıcı, "Halkın da artık seçimlerini sorgulama zamanı geldi, TKP olarak Kıbrıs Türk halkının son kalan ve denenmemiş seçeneği olarak mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhalefet, Erken Seçim Tarihi İçin 29 Ağustos’u Öngören Yasa Önerisini Bugün Meclis’e Sunuyor16 Nisan 2021 Cuma 13:08
  • ‘Pandemide Beslenme’ irdelendi16 Nisan 2021 Cuma 12:57
  • Turizm Emekçileri Platformu:Hükümeti elini taşın altına koydu16 Nisan 2021 Cuma 11:54
  • 19 MAYIS TMK’dan Sosyal Sorumluluk Projesi16 Nisan 2021 Cuma 11:53
  • Başbakan Saner'den Kuran kursları ile ilgili açıklama16 Nisan 2021 Cuma 11:51
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İftar yemeği dağıttı16 Nisan 2021 Cuma 11:46
  • Lİ-KOOP:Kooperatifleri Kayyumlar Değil Seçilmişler Yönetmelidir...16 Nisan 2021 Cuma 11:41
  • CTP Vekili Doğuş Derya: KKTC'de yargı bağımsızdır!16 Nisan 2021 Cuma 11:26
  • Bu Memleket Bizim Platformu'ndan Cenevre öncesi büyük yürüyüş hazırlığı16 Nisan 2021 Cuma 11:24
  • Harmancı'dan Fahrettin Altun'a tepki!16 Nisan 2021 Cuma 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti