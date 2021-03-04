Çakıcı:‘’Siyasiler iş insanların kendilerine sağladıkları maddi desteği kaybetmekten korkuyorlar’’

Çakıcı siyasilerin koltuğa oturduktan sonra yasa yapma konusunda korkak davrandıklarını savunarak, yıllardan beri bir çok yasanın beklediğine dikkat çekti.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 2017 yılında yeni bir sistem olarak geçirildiğini fakat bölgelerdenkaynaklı dezavantaj yaratarak karmaşıklık yaşandığına vurgu yaptı.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının Covid-19 pandemisi ile boğuştuğu ve ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde Başbakanın bakan değişikliği yaptığını ve parti içi güç kavgalarının ön plana çıktığını vurgulayarak, yaşananların koltuk kavgasından ibaret olduğunı belirtti.

Çakıcı 2017 yılında mecliste kendisi tarafından 3 bölgeli olarak seçime gidilmesi için girişim başlattığını hatırlatarak, o dönemde bugün hükümette olan partiler tarafından savunulan, Meclis'ten geçen ve bugün yürürlükte olan bu bozuk seçim yasasının 2018’deki Genel seçimde %12 oyun geçersiz sayılmasına neden olduğunu söyledi. Çakıcı meclise yaptığı öneride 1. bölge olarak Girne-Güzelyurt ve Lefke’nin 16 milletvekili ile, 2. bölge Lefkoşa 16 Milletvekili ile ve 3. bölge Mağusa ve İskelenin’de 18 Milletvekili ile temsili söz konusu olacağını ve bu seçim sistemi ile seçime gidilmesi halinde karmaşanın da ortadan kalkacağını savundu. Bu sayede insanların sadece sayı olarak 16 ve 18’i hatırlayacağını ve sorunsuz bir seçim yaşanabileceğine değinen Çakıcı, bu günlerde 3 bölgeli seçimin mecliste konuşulduğunu söyledi. Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak seçime gidilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Tek bölgeli sistemin en doğru sistem olduğunu savunan Çakıcı, halkın en fazla tercih ettiği 25 kişiye oy kullanması ile 25-50 kişi arasında karma oy kullanılabileceğini de hatırlattı. Güzelyurt, Lefke ve İskele milletvekillerinin tek bölgeli sisteme karşı çıktıklarını belirten Çakıcı,adayların kaybetme endişesi içerisinde olduklarından dolayı 3 bölgeli sistemi önerdiğini ifade etti.

Çakıcı konuşmasını şöyle sürdürdü;

‘’Bu hükümet erken seçim hükümetiydi. Erken seçim hükümetinin yapması gereken 3 işi vardı; öncellikle bütçeyi geçirecek ve Türkiye ile ekonomik bir antlaşma imzalayacaktı. Zaten ikisini de çok zor yapabildi. 3’ncü nokta ise, partilerin 3 bölgeli sistemi ara kesit alarak, başka bir öneride değerlendirmesi gerekirdi. 2017 yılındaki yasa değişmeliydi.’’

‘’Önemli olan sistem değil kişilerdir’’

Çakıcı, ‘’Hükümet, Ekim ayında seçime gitmek zorundadır. Çünkü yasamız ‘’bir milletvekilinin meclisten boşalması halinde ilk Haziran ayında seçim yapılır’’ diyor. Haziran ayında Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasından dolayı bir milletvekilliği boşaldı. Dolayısıyla yasal bir zorunluluk olarak o boşalan bir milletvekilliği için seçim yapılmalıdır. Bu da ülke genelindeki bir seçim olmalıdır. Çünkü bir önceki yasa değişmiş durumdadır. ‘’Ancak bir milletvekilliği yeri ne zaman ertelenebilir?’’ sorusuna yanıt olarak, eğer bir seçim tarihi belirlenirse ve o tarih de net olmuşsa eğer, Haziran’da seçim yapılmayabilir. Bunu da seçim yasası söylüyor’’ ifadelerini kullandı.

Çakıcı, Başkanlık sisteminin belediyelere benzeştiğini, o yüzden başkanlık sistemine yabancı olmadığımızı söyleyerek, bir çok belediyenin başkanlar tarafından batırıldığını da hatırlattı. Çakıcı, önemli olan sistem değil kişilerdir dedi.

Çakıcı konuşmasına şöyle devam etti;

‘’Parlamenter sistemi de başkanlık sistemini de iyi yapan da bozan da insandır. Örneğin başkanlık sisteminde bir diktatör seçilirse herkes ağlar, iyi bir başkan seçilirse ülkenin gelişimi olur. Parlamenter sistemde de düzgün bir koalisyon kurulduğu zaman ve yasalar değiştirilerek ülke çok güzel yönetilebilir. Koalisyon üzerine koalisyon yaparak, hiçbir şey yapmadan da yola devam edilebilir. Bu noktada Kıbrıs gibi küçük yerlerde parti liderliğinin kararlılığı çok önemlidir. Son 20 yılda Kamu Reformu denildi yapılmadı, Genel Sağlık Sigortası denildi yapılmadı, Hukuk Reformu denildi yapılmadı, Tarım ve Vergi Reformu denildi yapılamadı… Yapıya bakıldığı zaman UBP, CTP, DP ve HP geldi ama hiçbirisi de bunları yapmadı. Bir siyaset insanının, ülkesine bir şeyler yapmak için hedefi olmalıdır. Bu hedefler sadece koltuk ve makam olmamalıdır. Siyasetçilerin görevi iş yapmaktır. Her biri bir iş yapmış olsaydı, bu sorunlar ortadan kalkardı.’’

‘’Liderlik eksikliği var’’

‘’Ben Mehmet Çakıcı olarak hükümet olduğum zaman hep dile getirdiğim polisin sivile bağlanmasını gerçekleştirmeden hükümetten ayrılmam mümkün değildir’’ diyen Çakıcı, insanların kendisine bundan dolayı oy vereceğini bu yüzden söylediği şeylerin gerçekleşmesi konusunda üzerine düşen görevi yapacağına vurgu yaptı. ‘’Koltuğa oturduğum zaman İşkence ve Uyuşturucuyla Mücadele Yasalarını karşılarında göreceklerdir. İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığın gözetilmesi ve yönlendirilmesinde politikalar geliştirilecektir. İster parlamenter sistemde isterse de başkanlık sisteminde bulunayım, benim görevim ve amaçlarım bellidir. Bunları yapmak zorundayım.’’ diyen Çakıcı, insanların bu yüzden kendisine oy verdiğini ve eğer söylediklerini yapamazsa o koltukta oturmayacağını kaydetti.

Sağlık, Kamu ve Hukuk Reformları yapılmış olsaydı bugün bu sorunlardan hiçbirinin de yaşanmayacağını belirten Çakıcı, komitelerin çalışmamasının en büyük nedenini ise siyasi partilerdeki liderlik eksikliğine bağladı.

Çakıcı, siyasilerin korku içerisinde olduğunu savunarak sözlerini şöyle noktaladı;

‘’Uyuşturucu Denetim Serbestlik Yasası ile ilgili bir örnek verecek olursam eğer; bağımlı hastalıklarına dünyada uygulanan hukuk sistemini burada uygulamalıyız dedim. Ne mi yaptık? Hukukçuyu bulduk ve bir buçuk yıl boyunca ben söyledim, o yazdı veya benim söylediklerimi hukukçu düzenledi. Daha sonra meclise gidip, sunum yaptık ve 22’nci sıraya düştük. Bunu yukarıya çıkartmanın yolunu aradık. Hemen bunun yükseltilmesi için özel komite kurulması gerektiği söylendi. Özel komuta için tek tek partileri dolaştık ve satıcı ile bağımlıyı aynı yere koyuyoruz dedik ve milletvekillerini ikna etmeye çalıştık. Öneriyi siyasi parti yetkilileri ile birlikte verdik birlikte çalıştık ve meclisten geçti. İş adamlarının ve büyük zenginlerin korkusundan dolayı şimdi bunlar yapılamıyor. Bir çoğu bakanlıklarda iş takibi yapıyor ve siyasetçiler bu kişilerin etkisi altında kalıyor. Çünkü siyasetçi seçim zamanı gidip bu insanlardan oy isteyecek. Bir çok siyasi iş adamlarının etkisi altında karar alıyor ve iş insanlarına bağımlı kalarak komitelerin çalışmasını engelliyorlar’’