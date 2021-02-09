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Çakıcı:''Temel tüketim ürünleri çok kısıtlı kar ile satılsın''

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TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı bir açıklama yaparak temel tüketim ürünlerine narh getirilmesini istedi
Çakıcı:''Temel tüketim ürünleri çok kısıtlı kar ile satılsın''

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı bir açıklama yaparak temel tüketim ürünlerine narh getirilmesini istedi:

Temel tüketim mallarına acilen narh getirilmelidir

 

      Covit-19 salgını ile ilgili içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte çok sayıda insanımız işsiz kalmış ve gelir elde edemez duruma gelmiştir. Kendi işinde çalışan insanlarımız da salgınla mücadele çerçevesinde uygulanmmakta olan “kapanmalar” nedeniyle ya iş yerini kapatmak zorunda kaldığından ya tümüyle gelir elde edemez, ya da yeterince gelir elde edemez duruma gelmiştir.

 

    Belirlenen aylık asgari asgari ücretle 4 nüfuslu bir ailenin değil bir ay, bir hafta bile geçinemeyeceği açıkça ortadadır. Ancak, bu günün can yakıcı konusu asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusu olmanın ötesinde, piyasadaki fahiş ve haksız zam furyası olmuştur.

 

    Ülkemizde uygulanmakta olan sözde piyasa ekonomisi nedeniyle "kriz bahane zamlar şahane anlayışı" egemen duruma gelmiştir. Devlet tarafından fiyat denetimi yapılmadığından krizi bahane ederek fahiş karlılıkla satışlar alıp başını gitmiş durumdadır. “Asgari ücreti gereğince artıramaycağız ama piyasayı ucuzlatacağız” diyen hükümet, şimdiye kadar tüp gaz fiyatında yaptığı düzenlemeyle her aileye ayda 5 Türk Lirası ucuzlama sağlanmanın ötesine geçememiştir.

 

    Geliri azalan veya gelirsiz kalıp birikimlerini tüketmekte olan insanlarımızın beslenebilmeleri için temel gıda maddelerinin fiyatlarının denetim alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Covit -19 salgını ile mücadelede en önemli etkenlerden biri de sağlıklı beslenmeye dayalı güçlü bünyeye sahip olma gerçeği de göz önüne alındığında başta et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamüller, yumurta ve bunlar gibi temel gıda ve temizlik maddeleri belirlenerek fahiş fiyatlarının önüne geçerek satış fiyatları yeniden düzenlenmelidir.

 

   Sağlıkla ilgili salgın hastalık ortamı ülkede ekonomik sıkıntıların da yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durumda hükümetin “kaynak yok” gibi saçma bir gerekçeyle eli kolu bağlı oturup bekliyor olması kabul edilemez bir tutumdur.Alanında uzman kurumlardan da yardım alınarak temel gıda ve temizlik malları saptanmalı ve bunların maliyet fiyatlarını çok kısıtlı kar limiti de ilave edilerek üst satış fiyatları (Narhlı fiyatları). Narhlı fiyatlar belirlenip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra da caydırıcı cezalarla piyasa denetiminin yapılması gerekmektedir.

 

   Hükümeti dışardan yardım bekleyerek ülkedeki krizi seyretmek yerine, kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek uygulanması mümkün olan tedbirleri almaya davet ederken, ilk adım olarak vurgun nitelikli haksız kazançları önleme adına temel tüketim mallarına narh uygulamasını acilen hayata geçirmeye davet ediyoruz.

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