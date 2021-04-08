Çakıcı:Vakaların hesabını kim verecek, bilimsel program için neyi bekliyorsunuz?

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, son günlerde anormal şekilde artan vakalar sonrasında hükümetin tutumunu eleştirerek, "Zamanında alınmayan tedbirler bizi bu noktaya getirdi, "Şimdi bu kadar vakanın hesabını kim verecek, bilimsel önleyici programları hayata geçirmek için neyi bekliyorsunuz" diye sordu.

Mehmet Çakıcı yaptığı açıklamada, dünyanın en az vaka sayısından en yüksek vaka sayısına çıkılmasına tepki göstererek, hiç bir bilimsel önleyici program ortaya koymadan "Çok başarılı kriz yönetimi" diyecek kadar kendini kaybetmiş bir cehalet ve bilgisizliğin ülke yönetimini sarıp sarmaladığını belirtti. Vaka sayılarının her geçen gün artığına vurgu yapan Çakıcı, "Bilimsel tedbirlerin hayata geçirilmesi için illa insanlarımızı kaybetmemiz mi gerekiyor" dedi. TKP olarak yaklaşık bir yıldır yaptıkları açıklamalarda işyerlerinin Covid 19 sertifikasyon eğitimi ile açılması ve denetlenmesi gerektiğini defalarca anlattıklarını kaydeden Çakıcı, üniversitelerden ve bilimden kopuk bir yapının kabullenilebilir olmadığını söyledi. Hükümetin, ülkede ilk vaka görüldüğü zaman bilimsel bir program açıklaması gerektiğini belirten Çakıcı, "Programın birinci ayağında eğitim, ikinci ayağında ise hukuksal tedbirlerin olması gerekiyordu" dedi. Çakıcı, hukuksal tedbirlerinin gücünün eğitimle birleşmemesi durumunda başarısız olunacağı belliydi diyerek, son günlerde çoğalan vaka sayısının halkta tedirginlik yarattığını söyledi. Eğitim ayağında bütün işletmelerin yeni yaşam biçimine alışarak sertifikasyon işleminden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çakıcı, denetim konusunun da çok önemli olduğunu söyledi. İnsanların yeni yaşam biçimine geçişiyle ilgili hazırlıkların yapılmadığına vurgu yapan Mehmet Çakıcı, tedbirin kapanma olmadığını, kapanma olunca ekonominin de çöktüğünü, ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

TKP Genel Başkanı Çakıcı, bilgi açısından eksiklikler olduğundan söz ederek, hükümet edenlerin mazeretlerin arkasına saklanmadan kararlar alması gerektiğinin altını çizdi.Çakıcı, bundan sonra açılacak iş yerleriyle ilgili sertifasyon işlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı bünyesinde de bir denetleme ekibi kurularak gerekli denetlemelerin gecikmeden yapılmasının şart olduğunu söyledi.