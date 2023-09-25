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Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar

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Karaman'da tatile gitmek otomobil çalan çift polisin takibiyle yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden birisi tutuklandı.
Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar

Antalya'ya tatile gitmek isteyen Hazar Nantuğ ve Burcu Y. bir otomobilin plakalarını çaldı.

Çift daha sonra plakasını çaldıkları araç ile aynı modeldeki bir otomobili düz kontak yaparak çalıp diğer araçtan çaldıkları plakaları bu araca taktı.

Bir süre sonra aracı ve plakaları çalınan mağdurlar polise başvurdu.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının yanı sıra plaka tanıma sistemlerini (PTS) de kontrol etti. Polis çalınan araca diğer plakaların takıldığını ve çiftin Antalya istikametine gittiğini belirledi.

 

Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar

 

Karaman'dan yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Konya'nın Taşkent ilçesi girişinde şüphelilerin otomobilini durdurdu.

Gözaltına alınıp kente getirilen şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hazar Nantuğ, ‘Otomobil hırsızlığı’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklandı.

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