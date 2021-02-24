''Çalışanlarımızın yüzüne utancımızdan bakamıyoruz''

Lefkoşa’da bulunan Ghetto Cafe’nin sahibi Nevzat Hami sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
Detay Özel-Barışcan Şekerci
Nevzat Hami duruma tepki göstererek gelir-gider arasındaki uçurumu gösterdi
Hami'nin paylaşımı şu şekilde:
Esnafın ne durumda olduğunu mu merak ettiniz? Yoo etmediniz ama, ben yine de söyleyeyim
10 maddede Esnafın durumu:
1- 13 çalışanımızın da sigorta ve ihtiyatlarını eksiksiz yatırdık.
2- Gel al veya paket servisi ile günde 300-500 tl kazanıyoruz (Ayda 8000-9000tl arası)
3- Çalışanlarımız yüzümüze acaba bu ay maaş alabilecekler mi bakışı atıyor, biz de onların yüzüne utancımızdan bakamıyoruz
3- Elektrik 12000tl, ödeyemedik
4- Gaz 8000tl, ödeyemedik
5- Su 2000 tl, ödeyemedik
6-Tüccarlarlarla her gün telefonda çekleri ne olacak müzakereleri devam ediyor(Tüccarlara ödenememiş toplam 143000tl borcumuz var)
7- Kirayı ev sahibimiz sağolsun henüz sormadı(2 ay gerideyiz)
8- Her hafta PCR larımızı yapıyoruz.
9- Aşı olup olamayacağımız henüz belli bile değil
10- Şubat Ayı toplam gelir 6500tl, toplam gider 182000 tl
Esnaf kan ağlamıyor, esnafın götünden devlet eliyle kan alınıyor!
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