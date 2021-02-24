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''Çalışanlarımızın yüzüne utancımızdan bakamıyoruz''

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Lefkoşa’da bulunan Ghetto adlı Cafe’nin sahibi Nevzat Hami sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
''Çalışanlarımızın yüzüne utancımızdan bakamıyoruz''

Lefkoşa’da bulunan Ghetto Cafe’nin sahibi Nevzat Hami sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

Detay Özel-Barışcan Şekerci

Nevzat Hami duruma tepki göstererek gelir-gider arasındaki uçurumu gösterdi

Hami'nin paylaşımı şu şekilde:

Esnafın ne durumda olduğunu mu merak ettiniz? Yoo etmediniz ama, ben yine de söyleyeyim

10 maddede Esnafın durumu:

1- 13 çalışanımızın da sigorta ve ihtiyatlarını eksiksiz yatırdık.

2- Gel al veya paket servisi ile günde 300-500 tl kazanıyoruz (Ayda 8000-9000tl arası)

3- Çalışanlarımız yüzümüze acaba bu ay maaş alabilecekler mi bakışı atıyor, biz de onların yüzüne utancımızdan bakamıyoruz

3- Elektrik 12000tl, ödeyemedik

4- Gaz 8000tl, ödeyemedik

5- Su 2000 tl, ödeyemedik

6-Tüccarlarlarla her gün telefonda çekleri ne olacak müzakereleri devam ediyor(Tüccarlara ödenememiş toplam 143000tl borcumuz var)

7- Kirayı ev sahibimiz sağolsun henüz sormadı(2 ay gerideyiz)

8- Her hafta PCR larımızı yapıyoruz.

9- Aşı olup olamayacağımız henüz belli bile değil

10- Şubat Ayı toplam gelir 6500tl, toplam gider 182000 tl

Esnaf kan ağlamıyor, esnafın götünden devlet eliyle kan alınıyor!

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