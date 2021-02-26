Çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran hakkında işlem yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25-26.02.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Ayrıca Lefke’de, Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye görevlileri ile polis ekipleri tarafında Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 24 kişinin maske takmadığı, bir restoran çalışanlarının ise geçerli PCR testleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Maske takmayan şahıslar ile çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran işlemeci hakkında yasal işleme gidilmiştir.