Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Dolandırıcılara Dikkat Uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşların cep telefonlarına “3000 TL değerinde pandemi desteği” adı altında giden mesajların Sosyal Hizmetler Dairesi ile hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşların cep telefonlarına “3000 TL değerinde pandemi desteği” adı altında giden mesajların Sosyal Hizmetler Dairesi ile hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlar tarafından Bakanlığa, cep telefonlarına pandemi destek ödemeleri ile ilgili kısa mesajlar geldiği ihbarı yapıldığını belirterek, söz konusu kısa mesajların ve web adreslerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile hiçbir ilgisi bulunmadığı vurgulandı.

Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşların özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması istendi.

Bakanlık, ekonomik ve sosyal olarak zor zamanlardan geçilen bugünlerde, vatandaşları destek ödemesi adı altında suiistimal etmeye ve dolandırmaya çalışanlarla ilgili, Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayetçi olduklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlatılması için girişimde bulunduklarını kaydetti.