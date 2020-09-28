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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemli Uyarı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Uyarı: ''Cep telefonlarına Pandemi Ödeme Desteği ’adı altında gelen kısa mesajlara itibar etmeyiniz.''
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemli Uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Uyarı:

Cep telefonlarına ‘‘ Pandemi Ödeme Desteği ’’adı altında gelen kısa mesajlara itibar  etmeyiniz.

Son günlerde vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza cep telefonlarına pandemi destek ödemeleri ile ilgili kısa mesajlar geldiği ihbarı yapılmaktadır.

Söz konusu kısa mesajların ve  telefon hatlarının  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini  ve hesap numaralarını paylaşmaması önemle rica olunur.

Ekonomik ve sosyal olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, vatandaşlarımızı  destek ödemesi  adı altında suistimal etmeye ve dolandırmaya çalışanlarla ilgili  olarak  Bakanlığımız , Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayetçi olmuş ve  söz konusu numaraları aktararak konuyla ilgili soruşturma başlatılması için girişimde bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

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