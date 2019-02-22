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“Çalıştayımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, “ Devlet’e, halka en doğru, en etkin hizmetleri verebilmek için yoğun bir çalışma içine girdiklerini ” belirtti.
“Çalıştayımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, “ Devlet’e, halka en doğru, en etkin hizmetleri verebilmek için yoğun bir çalışma içine girdiklerini ” belirtti.

Hasan Taçoy bir açıklama yaparak yarın Girne’de başlayacak ve üç hafta sonu olmak üzere toplamda 6 gün sürecek,

“DAHA GÜÇLÜ UBP, DAHA GÜÇLÜ KKTC İÇİN BİRLİKTE BÜYÜK HEDEFLERE”

Konulu, Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı hakkında bilgi verdi.

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

“ Ulusal Birlik Partisi kökü 1950’li yıllara kadar dayanan çok güçlü bir milli, siyasal, sosyal hareketin devamıdır.

Bu hareket bu anlayış Kıbrıs Türk Halkı’nı yok olmaya yüz tutmuş bir azınlık durumundan Devlet sahibi bir halk olgusuna taşımıştır.

Yeterli görmesek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün kalıcı eserlerin, sosyal Devlet anlayışının altında UBP’nin mührü vardır.

UBP görev partisidir.
Görevimiz Devletimizi yaşatıp yüceltmek, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve Anavatan Türkiye ile sürekli geliştirmektir.

Bu anlayışla parti olarak yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz.

UBP olarak Devletimize, halkımıza en doğru, en etkin hizmetleri nasıl verebilmek için yoğun bir çalışma içindeyiz.

23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 9.30’da Girne Acapulco Otel’de başlayacak Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı bu çabalarımızın bir evresidir.

Çalıştay’ımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz.

Çalıştay Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın görüş ve talimatları doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulumuz’un ilgili kararı ışığında gerçekleştirilmektedir.

Eski, yeni tüm Genel Başkanlarımız, Genel Sekreterlerimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız, İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Kolları Başkanlarımız, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz, Gençlik Kolları Başkanlarımız, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz, Örgüt Başkanlarımız, eski müsteşarlarımız, müdürlerimiz Çalıştay’ımıza davetlidirler.

İlk günkü açılışa tüm medyamız da davetlidir.

Gelmeyenler ve takip etmek isteyenler içinse www.tvgunes.com adresinden canlı yayın yapılacaktır.

Bu arada Kanalt T’de açılışı canlı olarak ekranlara taşıyacaktır.

Açılışta önce ben söz alarak Çalıştay hakkında bilgiler sunacağım ardından ise eski Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Özgürgün, Genel Başkanımız Sayın Ersin Tatar ve Onursal Başkanımız 3’ncü Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu sırasıyla konuşmalarını gerçekleştireceklerdir.

Onların görüşlerini alarak hedeflerimizi belirlenmesi çalışmalarımıza ivme katacağız.

Son kararlar ise elbette Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’mizde alınacaktır.

Ben, partimiz ve ülkemiz adına ortaya yararlı sonuçların çıkacağına eminim.”

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