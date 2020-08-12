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Çalıştıkları Benzin İstasyonunda para çalan sanıklar tutuklandı

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Çalıştıkları Benzin İstasyonunda para çalan sanıklar tutuklandı
Çalıştıkları Benzin İstasyonunda para çalan sanıklar tutuklandı

(Kamalı Haber) –  Lefkoşa’da Eskort kadın bulmak için çalıştıkları benzin istasyonundan para çalan sanıklar Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Şerife Kâtip açıkladı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanıkların Lefkoşa’da çalışmakta olduğu Özok Petrol isimli işyerinde isimli işyerinde çalışan sanıklar Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar’ın eskort kadın bulmak için  kasadan 9 bin 375 TL nakit parayı çaldıklarının altını çizdi. Kâtip, sanıkların parayı işyerine iade
ettiklerini işverenin şikâyetini geri çektiğini belirtti.

Kâtip, sanıkların işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 6’şar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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