Caminin bağış kutusundaki paralar çalındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde caminin girişindeki bağış kutusunda bulunan paralar çalındı.
Öğle namazı için Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Fatih Camii’ne giden imam A.A., girişteki metal bağış kutusunun kilidinin kırık olduğunu ve içindeki paraların alındığını gördü. İmam durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliği belirsiz iki kişinin kilidi kırarak kutudaki parayı aldığını gördü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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