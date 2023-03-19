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Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle İskele’de tören düzenlendi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle İskele’de tören düzenlendi

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Personel Albay Atakan Atasever, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yarbay Hayati Kaya, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü temsilcisi, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân, kurum, kuruluş ve okul temsilcileri katıldı.

ŞAHİN: “ÇANAKKALE ZAFERİ, ATATÜRK İLE YİĞİT VE KAHRAMAN MEHMETÇİK’İN YAZDIĞI DESTANDIR”

KTBK’dan Hava Savunma Üsteğmen Bülent Şahin günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi.

“Yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan bu zafer, milli mücadelemize ilham verirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Şanlı tarihimizde bütün ihtişamıyla yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk Milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğini, en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını, şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğurlayan cefakâr anaların ve o anaların elini öperek ‘hakkını helal et ana, canım feda olsun kutsal vatana’ sözleriyle karşılık veren, yiğit ve kahraman Mehmetçik’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır.”

Şahin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Ruşendil İşlek’in de konuşma yaptığı törende, İskele Evkaf TMK Öğrencileri Tülay Sefer ile Kemal Uğur Ak “Çanakkale” isimli şiiri okudu.

Tören, Din İşleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitlerin ruhları için okuduğu duanın ardından sona erdi.

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