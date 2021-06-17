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Canaltay: Denizciler ve Halkımıza Daha Hızlı ve İyi Hizmet Verilecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi’ne bağlı Gazimağusa Liman Başkanlığı, vatandaşa daha iyi şartlarda ve hızlı hizmet vereceği yeni binasına taşınıyor.
Canaltay: Denizciler ve Halkımıza Daha Hızlı ve İyi Hizmet Verilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi’ne bağlı Gazimağusa Liman Başkanlığı, vatandaşa daha iyi şartlarda ve hızlı hizmet vereceği yeni binasına taşınıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bugün Gazimağusa Liman Başkanığı’nın taşınacağı yeni binayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Canaltay, Gazimağusa Liman Başkanılığı’nın eski binasının yıpranmış olduğunu belitrerek “Gemi ve teknelerin kaydının ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binasına taşınmasıyla denizcilere ve halkımıza daha iyi şartlarda ve hızlı hizmet verebilecek” dedi.

Meteoroloji Dairesi’nin Gazimağusa Şubesi de Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binasına taşınarak eski bina tamamen boşaltılıp yıkılacak.

Canaltay, eski binanın yıkılmasıyla birlikte Gazimağusa Limanı’nda geniş bir rıhtım alanı oluşturulacağını, bunun da Gazimağusa Limanı’nın değerini artıracağını ifade etti.

Gümrük Dairesi tarafından kullanılan bina, 2009 yılında özel bir şirkete kiralanmış ancak kira sözleşmesi 2018 yılında iptal edilmişti. Oldukça geniş iç alana sahip olan binanın, tadilat çalışmalarının ardından Gazimağusa Liman Başkanlığı olarak hizmet vermeye başlayacak.

Buna ek olarak Gazimağusa Paket Posta Şubesi ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin de Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın yeni binasında hizmet vermeya başlaması hedefleniyor.

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