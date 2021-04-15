Canaltay: Pandemi sonrası için hazırlanıyoruz, hızlı ilerliyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karayolları Dairesi ve T.C. Karayolları Koordinatörlüğü yetkilileri ile birlikte İskele İlçesi sınırları içerisinde yapımı devam eden yol projelerinde incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karayolları Dairesi ve T.C. Karayolları Koordinatörlüğü yetkilileri ile birlikte İskele İlçesi sınırları içerisinde yapımı devam eden yol projelerinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Ersan Saner ile dün sabah saatlerinde inşaatı devam eden İskele-Çayırova duble yolunda incelemelerde bulunan Bakan Canaltay, daha sonra Bafra ve Çayırova’da vatandaşların yeni yol hakkında ilettikleri talepleri, Karayolları Dairesi ile T.C. Karayolları Koordinatörlüğü yetkilileriyle birlikte yerinde incelemelerde bulunarak değerlendirdi.

Bakan Resmiye Canaltay, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini, Karpaz Bölgesinin hak ettiği yola kavuşacağını vurguladı.

Canaltay, yapılan çift şerit yolun pandemi sonrası ülke turizmine de artı değer katacağını ifade etti.

Hava koşullarının elvermesi durumunda İskele-Çayırova duble yolunun Mayıs sonuna doğru tek şerit olarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Bafra’nın ardından yapımı devam eden Balalan-Yenierenköy yolunda incelemelerde bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, daha sonra Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile bir süre görüşerek bölgedeki sorunlar hakkında bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Yenierenköy’ün ardından Mehmetçik’e giderek kaymakamlık binasında bulunan Telekomünikasyon Dairesi ve Posta Dairesi çalışanlarının taleplerini dinledi.

Bakan Canaltay, Mehmetçik Sağlık Ocağı’nda da incelemelerde bulunurken halka da bir araya gelerek sohbet etti.

Bakan Canaltay, Karpaz Yarımadasının ülkenin cevheri olduğunu belirterek, “Hükümet olarak Karpaz’ın öneminin bilincindeyiz. Yıllarca bekletilen altyapı yatırımlarını bölge insanı çoktan hak etti ancak bugüne kadar bu konuda ne yazık ki gerekli irade gösterilemedi. Tüm KKTC ile birlikte Karpaz’ın da kalkınması için başta ulaşım olmak üzere diğer altyapı yatırımlarını da bölgeye getirmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.