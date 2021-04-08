  • BIST 1.417
  • Altın 459,222
  • Dolar 8,1505
  • Euro 9,7020
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Canaltay: Trafikte kamu güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetleri iptal edilecek

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın, geçtiğimiz gün kanında 410 promil alkol ile kaza yapan Thomas Aboubeleye Akpanke’nin sürüş ehliyetinin iptal edilmesi için gerekli süreci başlattığı açıklandı
Canaltay: Trafikte kamu güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetleri iptal edilecek

Konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aynı zamanda Motorlu Araçlar Mukayyidi olan Bakan Canaltay, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Değişiklik Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, Akpanke’nin motorlu araç kullanmaya devam etmesinin kamu güvenliği açısından sakınca yarattığı kanaati ile ehliyetinin iptali edileceğini belirtti. Bakan Canaltay, “Son dönemlerde aşırı alkol alıp sorumsuzca direksiyon başına geçen ve trafikdeki diğer insanların canlarına kast eder şekilde araç kullanıp kaza yapanların sayısında artış gözlemliyoruz. Diğer insanların hayatlarını hiçe sayarcasına kural tanımayan bu tür sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi rutin bir uygulama olacaktır.

Halkımızdan ve ülkemizde bulunan yabancılardan ricam, alkol alarak direksiyon başına geçmemeleri, aşırı sürat yapmamaları ve trafik kurallarına uymalarıdır. Bu işin şakası yok, söz konusu olan insan hayatıdır. Trafikte kamu güvenliğini tehlikeye atanların gözünün yaşına bakılmayacak ve ehliyetleri iptal edilecektir” ifadelerini kullandı. Thomas Aboubeleye Akpanke, 410 promil alkolün etkisiyle 7 Nisan 2021 sabahı Dr. Fazıl Küçük Bulvarında kaza yaparak yaralanmıştı. Saat 06.30’da meydana gelen kazada şans eseri can kaybı yaşanmamıştı

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süt bedelleri ödeniyor08 Nisan 2021 Perşembe 17:22
  • Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne anlamlı bağış08 Nisan 2021 Perşembe 17:08
  • UBP'de Berova ve Hasipoğlu yarışacak08 Nisan 2021 Perşembe 16:51
  • Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı gençlik heyetini kabul etti08 Nisan 2021 Perşembe 16:38
  • KTTB:“Aşılanan kişiler de hasta olabilir ve bulaştırabilir”08 Nisan 2021 Perşembe 16:28
  • Erhürman:Sözünüzü tutun erken seçim tarihini belirleyelim08 Nisan 2021 Perşembe 16:09
  • Çakıcı:Vakaların hesabını kim verecek, bilimsel program için neyi bekliyorsunuz?08 Nisan 2021 Perşembe 15:49
  • Kıbrıs'ta tel örgülerin arkasından ortak türküler (VİDEO HABER)08 Nisan 2021 Perşembe 15:30
  • Morton: İngiltere 5+BM görüşmesini destekliyor08 Nisan 2021 Perşembe 14:56
  • Koop-Süt'te pozitif vaka!08 Nisan 2021 Perşembe 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti