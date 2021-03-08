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Canaltay:“Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlıkta görev yapan kadın personeli kutladı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Canaltay:“Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlıkta görev yapan kadın personeli kutladı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı:

“Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bakanlıktaki kadın personeli kutlayarak kırılgan olup aynı zamanda dayanıklılık ve gücü temsil eden mimoza çiçeğinden birer demet hediye etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kutlama sırasında bir de kısa konuşma yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, kadının yaşamın her alanında eşit bir şekilde var olması gerektiğini, aksi halde hep eksik kalınacağının altını çizdi. Resmiye Canaltay, daha sonra günün anısına bakanlıkta görev yapan kadın personel ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit bireyler olarak yer almaları için uzun yıllardır verilmekte olan mücadele bitmedi, bundan sonra da ne yazık ki devam edecek. Kadın ve erkek hukuken eşit olsa da, tüm mücadeleye ve çabaya rağmen temsiliyette eşit değiliz. Kadınların güçlü olmadığı toplumlar, ileriye gidemez. Bu nedenle cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır. 

Sessiz çoğunluk olmayı değil, sesini duyuran kadınlar olmayı başarmakta kararlıyız. Kadınlar olarak kendi  ekonomik bağımsızlığımızı ne kadar çok kazanırsak, o kadar güçlü oluruz çünkü ülkemizin güçlü ve çalışkan kadınlara ihtiyacı var. Karar alma mekanizmalarından üretimin her alanına kadın eli değmeli. Bunu hak eden kadın sayısı tahmin edilenin çok üzerindedir.

Pandemi dolayısı ile bir yıldır çeşitlşi zorluk ile mücadele etmek zorunda kalan ülkemiz ve dünya kadınları, aynı zamanda ev içi şiddet ile de mücadele etmek zorunda. Resmî veriler de maalesef bu üzücü sonucun doğruluğunu kanıtlamaktadır. Bununla ilgili de her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Kadınlar olarak daha fazla dayanışma içinde olursak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan güçlü ve üreten kadınlara, dolayısıyla daha güçlü bir devlet  sahip oluruz. Güçlü devlet, eşitlikçi bir ortamda üreten, kendine güvenen, görev alan, aldığı görevi de layıkı ile yapan çağdaş kadınlarla mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle, yer aldığımız her platformda, ülke kadının başarısı ve üretim gücünü göstermek tarihi bir misyon ve sorumluluktur. Bu bilinçle üretmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, mücadelenin simgeleştiği, kadın hareketinin güçlenerek devam etmesini temenni ettiğimiz bir gündür.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bulundukları her ortamda, çalışan, emek veren ve üreten tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlarım.”

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